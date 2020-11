Alexandru Arsinel, mesaj la moartea Dragai Olteanu Matei: "Renunta la aplauze ca sa ma impinga pe mine pe scena. De o generozitate extraordinara"

"A fost o foarte mare actrita, o persoana deosebita, cu o inzestrare pentru meseria asta a noastra. Era creatoare de scenarii, era artista de film, indrumatoare in domeniul teatrului. Ea s-a retras la Teatrul Neamt, unde a format o echipa teatru si a participat la diferite concursuri. Presedinta Festivalului de Umor Grigore Vasiliu Birlic de la Falticeni. S-a retras intr-o zona a tarii iubitoare de teatru si iubitoare de Draga Olteanu, Moldova.Ea a fost foarte iubita in Piatra Neamt, de catre publicul de acolo, de catre forul conlucrator care a sprijinit-o in cat a stat ea acolo. O mare actrita. Am avut bucuria sa joc alaturi de dumneaei, o partenera extraordinara. N-am sa uit ca renunta la aplauze ca sa ma impinga pe mine pe scena, ca sa acaparez succesul. De o generozitate extraordinara.E o mare pierdere pe linia marilor pierderi din ultimii ani. Mari artisti si actori dispar usor, usor. A jucat in multe creatii. Chirita, scenariu realizat si jucat de ea. A realizat un succes deosebit si pe scena si in film. Dar nu numai asta, o mare animatoare de teatru. Repet, la Piatra Neamt a creat o echipa de teatru cu care a castigat mai multe concursuri in tara. Nu mai vorbesc de scenariile si actiunile pe care le realiza in tara. O mare actrita. Un om deosebit! Te gandesti, de fiecare data, sa spui ceva special ca sa incurci pe toata lumea. N-ai ce sa spui! Decat ca a fost o foarte mare actrita. Ce sa inventezi despre Draga Olteanu Matei? Ea era asa cum era, era imensa", a spus Alexandru Arsinel, intr-o interventie la Antena 3