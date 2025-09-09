Ce se întâmplă cu ancheta spionului româno-moldovean care a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus. Va fi extrădat în Moldova? Răspunsul ministrului Justiției

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, a fost reținut marți, 9 septembrie, de DIICOT, au declarat surse judiciare.

Bălan are dublă cetățenie, moldoveană și română, dar este acuzat că vindea secrete de stat ale României către serviciile secrete din Belarus. Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că momentan nu se ia în calcul extrădarea acestuia în Republica Moldova, pentru că dosarul lui se află în atenția autorităților judiciare din țara noastră și, având în vedere că este vorba despre infracțiuni împotriva intereselor strategice ale României, statul român are competența să le investigheze și să le judece.

„În momentul de față, face obiectul unui dosar aflat pe rolul autorităților judiciare din România, administrăm justiția în România. Nu mă pot pronunța asupra unor cereri viitoare în ceea ce privește cooperarea judiciară, atât timp cât se stabilește că sunt infracțiuni împotriva statului român, statul român are competență să le investigheze și să le judece”, a explicat Radu Marinescu la Antena 3 CNN.

Radu Marinescu a mai spus că Alexandru Bălan are cetățenie română, dar și dacă nu ar fi avut-o acesta ar fi putut fi judecat în România.

„În ceea ce privește aspectele privitoare la competența după calitatea persoanei, după cetățenie, această persoană are și cetățenie română. Pe de altă parte, infracțiunile împotriva statului român pot să fie investigate de statul român chiar și pentru cetățeni care nu au cetățenia statului nostru.

România are și dreptul, are și îndreptățirea în raport cu elementele de drept internațional să se apere împotriva unor agresiuni de asemenea gravitate împotriva intereselor sale de securitate”, a spus Radu Marinescu.

Ministrul a afirmat, de asemenea, că ancheta are caracter nepublic și nu poate face foarte multe declarații, dar ceea ce s-a întâmplat este de o gravitate deosebită.

„Este un caz de o gravitate deosebită, este o situație care în mod evident era susceptibilă să vulnerabilizeze grav interesele strategice ale României și felicit organele de informații și cele judiciare pentru faptul că au realizat acest succes de a-l descoperi și de a-l supune procedurilor judiciare, ipoteză care demonstrează reziliența instituțiilor noastre, atât a celor de informații, cât și a celor judiciare.

Este un rezultat și al unei cooperări judiciare internaționale. Mai multe state și-au unit eforturile prin intermediul mecanismului de cooperare al EuroJust pentru a stabili reperele acestui caz și a conduce la investigarea sa judiciară”, a mai spus ministrul pentru sursa citată.

