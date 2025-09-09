Spionul capturat la Timișoara și acuzat că a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus, reținut de DIICOT SURSE

Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan FOTO Facebook/ Alexandru Bălan

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, a fost reținut marți, 9 septembrie, de DIICOT, au declarat surse judiciare.

Alexandru Bălan a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT, iar după aproape opt ore de audieri procurorii au decis să-l rețină pentru 24 de ore.

Fostul ofițer de rang înalt al SIS a fost ridicat luni de procurori la Timișoara și transportat la București pentru a da explicații în fața anchetatorilor.

'Astăzi, 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României', a anunțat DIICOT, luni, într-un comunicat de presă.

DIICOT a anunțat luni, 8 septembrie, că suspectul în vârstă de 47 de ani a avut în perioada 2024-2025 două întâlniri la Budapesta, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat (KGB) al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

El ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informații secrete de stat „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.

Suspectul, cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, a fost reținut pe aeroportul din Timișoara și a fost adus la București.

Luni, anchetatorii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele lui Alexandru Bălan. SRI a menționat că activitatea specifică a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova. Cehia, la rândul său, a anunțat expulzarea unui diplomat belarus în legătură cu acest caz.

Marți dimineață, presupusul spion a fost adus la sediul DIICOT, pentru a fi audiat. El nu a făcut declarații înainte de a intra în sediul instituției.

Potrivit sursei citate, între anii 2024-2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Luni seară, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autoritățile din România pe numele unui fost angajat al său de rang înalt, cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis informații secrete de stat, în formă continuată, unor ofițeri KGB din Belarus.

Potrivit surselor agenției IPN, fostul ofițer de rang înalt din Republica Moldova este Alexandru Bălan, fost adjunct al șefului SIS.

Presa de peste Prut relatează că Alexandru Bălan a fost numit în funcția de adjunct al șefului SIS în martie 2016, în timpul guvernului condus de Pavel Filip, când viața politică a țării era dominată de Vladimir Plahotniuc, oligarhul căutat acum pentru implicarea în cazul deturnării unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. El a absolvit în anul 2000 Academia de Studii Economice din Chișinău și a fost angajat la SIS.

„De atunci, a ocupat diferite funcții, dar nu vă pot spune care sunt acestea, pentru că este un secret”, a declarat la momentul respectiv pentru Ziarul NAȚIONAL ofițerul de presă al SIS, Daniela Mânzat.

Ziarul NAȚIONAL menționa că Alexandru Bălan fusese acuzat în urmă cu câțiva ani că ar fi fost responsabil de evadarea bloggerului rus Eduard Baghirov din Republica Moldova, în timp ce acesta se afla în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru organizarea protestelor din 7 aprilie 2009.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

