Accident ciudat în Timiș. Mașina în care se aflau jandarmii care l-au adus la București pe spionul moldovean Alexandru Bălan, lovită de un TIR

Marti, 09 Septembrie 2025, ora 22:50
Autospecială de jandarmi FOTO Facebook/Jandarmeria Română

Echipajul de jandarmi care l-a adus la București pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, a fost implicat într-un accident rutier, pe drumul de întoarcere spre vestul țării.

Coliziunea a avut loc pe un drum din localitatea Coșava, județul Timiș și, din primele informații, autospeciala jandarmilor ar fi fost lovită de un TIR, anunță observatornews.ro.

Surse din Ministerul de Interne au confirmat că niciunul dintre jandarmi nu a fost grav rănit, însă, autospeciala în care se aflau forțele de ordine ar fi fost serios avariată în urma impactului.

Jandarmii se întorceau acasă, după ce au încheiat misiunea de a-l transporta în Capitală pe Alexandru Bălan, suspectul reținut de DIICOT sub acuzația de trădare. Surse din anchetă spun că fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova făcea parte dintr-o amplă rețea care acționa în toată Europa și trimitea date militare spre KGB-ul din Belarus, țară aliată a Rusiei.

Bălan, fost șef al spionajului în Republica Moldova, a fost capturat luni, 8 septembrie, pe Aeroportul din Timișoara.

Fostul ofițer de rang înalt al SIS a fost ridicat luni de procurori la Timișoara și transportat la București pentru a da explicații în fața anchetatorilor.

'Astăzi, 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României', a anunțat DIICOT, luni, într-un comunicat de presă.

