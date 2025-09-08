Prima reacție a serviciului de informații din Moldova, după ce un fost șef a fost acuzat de trădare. Alexandru Bălan, adjunct al SIS când politica era dominată de Plahotniuc

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 20:45
453 citiri
Prima reacție a serviciului de informații din Moldova, după ce un fost șef a fost acuzat de trădare. Alexandru Bălan, adjunct al SIS când politica era dominată de Plahotniuc
Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan FOTO Facebook/ Alexandru Bălan

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că a fost pus în aplicare luni, 8 septembrie, un mandat de aducere emis de autorităţile din România pe numele unui fost angajat de rang înalt al său.

Acesta este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis informaţii secrete, în formă continuată, unor ofiţeri KGB din Belarus.

„În urma acţiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informaţii, şi în cooperare cu instituţii partenere din Cehia, Polonia, Ungaria şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, la 8 septembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofiţer de rang înalt în cadrul SIS, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată”, arată comunicatul SIS.

SIS îşi reafirmă „angajamentul de a monitoriza atent riscurile la adresa securităţii naţionale şi de a acţiona constant, împreună cu partenerii săi, pentru protecţia securităţii naţionale şi regionale”.

Potrivit surselor agenţiei IPN, fostul ofiţer de rang înalt de la Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova reţinut în România sub suspiciunea de trădare, ar fi Alexandru Balan, fost adjunct al şefului SIS.

DIICOT a anunţat luni că suspectul în vârstă de 47 de ani a avut în perioada 2024-2025 două întâlniri la Budapesta, cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat (KGB) al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate. El ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informaţii secrete de stat „în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”. Suspectul a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi este adus la Bucureşti.

Potrivit presei de peste Prut, Alexandru Balan a fost numit în funcţia de adjunct al şefului SIS în martie 2016, în timpul guvernului condus de Pavel Filip, când viaţa politică a ţării era dominată de Vladimir Plahotniuc, oligarhul căutat acum pentru implicarea în cazul deturnării unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. El a absolvit în anul 2000 Academia de Studii Economice din Chişinău şi a fost angajat la SIS. „De atunci a ocupat diferite funcţii, dar nu vă pot spune care sunt acestea, pentru că este un secret”, a declarat la momentul respectiv pentru Ziarul NAŢIONAL ofiţerul de presă al SIS, Daniela Mânzat.

Ziarul NAŢIONAL menţiona că Alexandru Balan fusese acuzat în urmă cu câţiva ani că ar fi fost responsabil de evadarea bloggerului rus Eduard Baghirov din Republica Moldova, în timp ce acesta se afla în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru organizarea protestelor din 7 aprilie 2009.

Nu este clar când a fost demis Balan din funcţia de adjunct al şefului SIS, dar postările lui pe reţelele sociale sunt critice la adresa actualei conduceri a serviciului moldovean de securitate.

Cine este spionul capturat la Timișoara și acuzat că vindea secrete de stat către Belarus. Are cetățenie română și a fost șef al Serviciului de Informații și Securitate
Cine este spionul capturat la Timișoara și acuzat că vindea secrete de stat către Belarus. Are cetățenie română și a fost șef al Serviciului de Informații și Securitate
Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată, a fost prins luni, 8 septembrie, în România, a anunțat...
Mesajul lui Donald Trump despre Republica Moldova. “Este esențială pentru securitatea regională”
Mesajul lui Donald Trump despre Republica Moldova. “Este esențială pentru securitatea regională”
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”. Declaraţia a...
#Alexandru Balan, #spionaj, #tradare, #Republica Moldova , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Transferul neinteles de nimeni! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura neinteleasa de nimeni! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Încadrarea judiciară pentru femicid s-ar putea schimba. Ministerul Justiției propune închisoare pe viață
  2. Ministrul Apărării despre spionul capturat în România și acuzat că vindea secrete de stat KGB-ului din Belarus: "Rusia se joacă în zona noastră geografică"
  3. Prima reacție a serviciului de informații din Moldova, după ce un fost șef a fost acuzat de trădare. Alexandru Bălan, adjunct al SIS când politica era dominată de Plahotniuc
  4. Cât de pregătiți sunt birocrații de la stat, de a munci în mediul privat. 3 categorii de angajați. Expert HR: „Provocări de natură culturală și psihologică”
  5. Criză politică în Franța: Guvernul a picat la vot în Parlament. Premierul urmează să-i înainteze demisia președintelui Emmanuel Macron
  6. Spionul rus acuzat de trădare în România, la audieri la DIICOT. Cum a ajuns un fost șef de servicii secrete din Moldova pe mâna autorităților de la București
  7. Primele imagini cu românul bănuit de uciderea unui informator în Albania. Daniel Cornea este asasin plătit și este căutat în toată lumea
  8. Tânăr din Alba, acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu
  9. Lovitură pentru Donald Trump. Președintele SUA, condamnat în apel să plătească zeci de milioane de dolari pentru calomnie
  10. Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Rutele pe care ar urma să circule FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...