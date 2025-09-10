Spionul româno-moldovean, care a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus, arestat pentru 30 de zile

Alexandru Bălan, spionul româno-moldovean, în vârstă de 47 de ani, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, ”în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, a fost arestat preventiv, miercuri, 10 septembrie, de Curtea de Apel București.

Curtea de Apel București a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă ICCJ – DIICOT. Astfel, s-a dispus luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, fusese reținut, marți, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, fiind cercetat pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

Miercuri a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Ads

Acțiunea s-a desfășurat cu suportul Jandarmeriei Române.

Luni, anchetatorii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele lui Alexandru Bălan. Suspectul a fost reținut pe aeroportul din Timișoara și a fost adus la București.

Marți dimineață, presupusul spion a fost adus la sediul DIICOT, pentru a fi audiat. După mai bine de șapte ore petrecute în sediul instituției, el a fost reținut și a plecat fără să facă declarații presei.

”Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, arăta DIICOT.

Ads

Potrivit sursei citate, între anii 2024-2025, suspectul a avut două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

SRI a menționat că activitatea specifică a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova.

Cehia, la rândul său, a anunțat expulzarea unui diplomat belarus în legătură cu acest caz.

Luni seară, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autoritățile din România pe numele unui fost angajat al său de rang înalt, cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis informații secrete de stat, în formă continuată, unor ofițeri KGB din Belarus.

Ads

Potrivit surselor agenției IPN, fostul ofițer de rang înalt din Republica Moldova este Alexandru Bălan, fost adjunct al șefului SIS.

Presa de peste Prut relatează că Alexandru Bălan a fost numit în funcția de adjunct al șefului SIS în martie 2016, în timpul guvernului condus de Pavel Filip, când viața politică a țării era dominată de Vladimir Plahotniuc, oligarhul căutat acum pentru implicarea în cazul deturnării unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. El a absolvit în anul 2000 Academia de Studii Economice din Chișinău și a fost angajat la SIS.

”De atunci, a ocupat diferite funcții, dar nu vă pot spune care sunt acestea, pentru că este un secret”, a declarat la momentul respectiv pentru Ziarul NAȚIONAL ofițerul de presă al SIS, Daniela Mânzat.

Ziarul NAȚIONAL menționa că Alexandru Bălan fusese acuzat în urmă cu câțiva ani că ar fi fost responsabil de evadarea bloggerului rus Eduard Baghirov din Republica Moldova, în timp ce acesta se afla în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru organizarea protestelor din 7 aprilie 2009.

Ads