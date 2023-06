Alexandru Băluță a explicat de ce a preferat FCSB-ul în locul Craiovei. Câte transferuri vor mai face roș-albaștrii

Alexandru Băluță, fostul jucător al Universității Craiova, a fost prezentat azi la FCSB.

Acesta a declarat că ține cu Universitatea Craiova, însă oferta celor de la FSCB a fost superioară.

"Din moment ce m-am născut în Craiova, am crescut în spiritul ăla și am ținut cu Craiova. În primul rând, vreau să clarific lucrurile. Nu a existat niciun echilibru între oferta de aici și oferta de la Craiova.

Nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere al efortului, mai ales ca am fost căpitanul Craiovei. Am simțit că am fost dorit aici. Oamenii au fost serioși cu mine înca de la început", a spus Băluță, la conferința de presă.

Managerul Mihai Stoica a spus că mai sunt așteptați doi sau trei jucători la FCSB. "Sunt străini. Mai avem pe listă unul, poate doi fotbaliști. Sunt șanse mici să fie chiar 3".

