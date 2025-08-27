Când ar putea debuta Alex Băluță la noua lui echipă, unde e coleg cu Heung-Min Son

Alexandru Băluță (31 de ani) a semnat cu echipa Los Angeles FC, după ce a fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB.

Alexandru Băluță are motive să fie mulțumit după despărțirea de FCSB. Fotbalistul român a fost anunțat oficial de Los Angeles FC, echipă la care evoluează Heung-Min Son și Hugo Lloris, fostele staruri ale echipei engleze Tottenham.

Fotbalistul român a semnat un contract valabil până în decembrie, cu posibilitate de prelungire pe încă un sezon.

John Thorrington, directorul general al LAFC, a subliniat că echipa a mizat pe aducerea lui Băluță tocmai pentru experiența sa acumulată în competiții europene de calibru: „Alex vine cu o vastă experiență din meciuri europene de top și din competiții internaționale”, a declarat el, adăugând că adăugarea lui aduce o opțiune ofensivă valoroasă într-un grup deja puternic.

"Alexandru Băluță este Black & Gold (galben-negru)! Los Angeles FC l-a transferat pe atacantul liber de contract Alexandru Băluță, până la finalul sezonului 2025, cu opțiune de prelungire pentru 2026", se arată într-un comunicat al Los Angeles FC.

