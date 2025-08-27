Când ar putea debuta Alex Băluță la noua lui echipă, unde e coleg cu Heung-Min Son

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 27 August 2025, ora 07:37
83 citiri
Când ar putea debuta Alex Băluță la noua lui echipă, unde e coleg cu Heung-Min Son
Alex Băluță / Foto: lafc.com

Alexandru Băluță (31 de ani) a semnat cu echipa Los Angeles FC, după ce a fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB.

Alexandru Băluță are motive să fie mulțumit după despărțirea de FCSB. Fotbalistul român a fost anunțat oficial de Los Angeles FC, echipă la care evoluează Heung-Min Son și Hugo Lloris, fostele staruri ale echipei engleze Tottenham.

Fotbalistul român a semnat un contract valabil până în decembrie, cu posibilitate de prelungire pe încă un sezon.

John Thorrington, directorul general al LAFC, a subliniat că echipa a mizat pe aducerea lui Băluță tocmai pentru experiența sa acumulată în competiții europene de calibru: „Alex vine cu o vastă experiență din meciuri europene de top și din competiții internaționale”, a declarat el, adăugând că adăugarea lui aduce o opțiune ofensivă valoroasă într-un grup deja puternic.

"Alexandru Băluță este Black & Gold (galben-negru)! Los Angeles FC l-a transferat pe atacantul liber de contract Alexandru Băluță, până la finalul sezonului 2025, cu opțiune de prelungire pentru 2026", se arată într-un comunicat al Los Angeles FC.

Gigi Becali pregătește o mutare-șoc: Charalambous și Pintilii, out de la FCSB!
Gigi Becali pregătește o mutare-șoc: Charalambous și Pintilii, out de la FCSB!
FCSB este pe locul 13 în Superliga României, iar Gigi Becali a dezvăluit că pentru prima dată în viața lui tremură pentru locul din play-off. Gigi Becali e nemulțumit de parcursul...
Becali îi îmbogățește pe jucătorii de la FCSB. Sute de mii de euro, pentru calificarea în Europa League
Becali îi îmbogățește pe jucătorii de la FCSB. Sute de mii de euro, pentru calificarea în Europa League
FCSB - Aberdeen se va juca joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Peste 20.000 de bilete s-au vândut deja pentru meciul care va decide dacă campioana României va juca în Europa League sau...
#Alexandru Baluta, #FCSB, #transfer, #Los Angeles FC , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neasteptat: a dat "nas in nas" cu femeia pe care a parasit-o pentru o majoreta cu 49 de ani mai mica. I-a spus doua cuvinte

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premiul uriaș pe care l-a obținut Sorana după calificarea în turul doi la US Open. Urmează un meci extrem de dificil
  2. Când ar putea debuta Alex Băluță la noua lui echipă, unde e coleg cu Heung-Min Son
  3. Ruben Amorim, antrenorul lui United, șochează: „Nu eram pregătiți să jucăm în Europa”
  4. Încă o victorie strălucită la US Open: 6-0 în al doilea set pentru jucătoarea din România!
  5. FC Pafos merge în Liga Campionilor! Echipa din Cipru a dat lovitura cu mijlocașul român în echipă
  6. Anunțul ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, despre viitorul CSA Steaua: „Nu poți să faci performanță pe bani publici”
  7. Jannik Sinner, calificare fără emoții la US Open. Ce a făcut la o săptămână după meciul cu Alcaraz de la Cincinnati
  8. Transferul carierei! Dat afară de Becali de la FCSB, Băluță a semnat cu o echipă uriașă și va fi coleg cu Heung-Min Son și cu căpitanul Campioanei Mondiale din 2018 VIDEO
  9. Un român, în Liga Campionilor. Cine este jucătorul care tocmai s-a calificat în faza principală
  10. Surpriză uriașă în Liga Campionilor! Cine sunt „necunoscuții” care s-au calificat în faza ligii