Alexandru Chipciu, șocat de ce a auzit în legătură cu Mircea Lucescu: "Doamne ferește! Suntem în 2025"

La finalul partidei dintre Universitatea Cluj și Rapid, scor 0-0, Alexandru Chipciu a avut un nou discurs dur.

Căpitanul Universității Cluj a vorbit mai mult despre partidele echipei naționale, meciurile contra Canadei și Ciprului.

Chipciu a rămas interzis când a auzit ce reproșuri i se aduc lui Mircea Lucescu, selecționerul de 80 de ani al echipei naționale.

”A fost și e dureros că am pierdut cu Canada de o manieră categorică și în Cipru nu am reușit să câștigăm. A fost durere mare și în vestiar pentru toată lumea, și drumul... Ăsta e fotbalul, la națională e o presiune foarte mare.

Pare rușinos că ai făcut egal cu Cipru, dar dacă te uiți la meci, vezi totuși că Cipru joacă fotbal. Ne-am uitat în cantonament la meciul cu Austria, iar Cipru a jucat foarte bine, cred că a jucat mai bine decât am jucat noi, și penalty-ul ăla a fost dat cu forța.

Vedeam într-o zi că mari fotbaliști ai României, Lăcătuș, Stelea, spuneau că au avut întotdeauna meciuri grele cu Cipru. Acum 20-30 de ani, Cipru era mult mai slabă decât este acum, iar ei erau mult mai buni decât suntem noi acum.

Orice meci e greu, chiar dacă pare rău pentru noi, asta e realitatea. Au fost și unele reacții exagerate, am văzut niște prostii că a întârziat domnul Lucescu la antrenament și că jucătorii stau la cafele.

Doamne ferește, suntem în 2025, stai la cafea, dimineața nu trebuie să stai la cafea? Ar fi culmea, unde să bem cafeaua, să mergem în oraș? Dacă ajungem să ne legăm de lucrurile astea, e prea mult și, totuși, e cel mai mare antrenor din istoria României.

Acum un an, jucătorii ăștia au făcut cea mai mare performanță la Campionatul European. Când au început, cu Edi, erau criticați, după aia au arătat. Și noi în Cipru aveam șanse. Clar rămâne barajul, dar dacă mai avem șanse la locul doi, trebuie să mergem pentru ele, pentru că ai un alt traseu dacă termini preliminariile pe locul doi.

Trebuie să mergem până la capăt. Accept critica, pentru că e normală și te face să crești, să vezi unde ai greșit, dar trebuie să vedem și realitatea că putem face rezultate și în continuare și trebuie să fim alături și de antrenor, și de jucători. Unele reacții mi s-au părut exagerate, dar trebuie să acceptăm și critica și să câștigăm următoarele meciuri”, a spus Alex Chipciu.

