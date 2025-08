Alexandru Ciucu, gest emoționant față de Alina Sorescu. Ce spune despre împăcarea cu fosta soție: „Cred că este momentul”

După o perioadă tensionată de patru ani, în care drumurile Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu s-au separat, se pare că designerul face pași spre o relație mai prietenoasă cu mama copiilor săi. Artista a părăsit locuința conjugală în urmă cu câțiva ani, luându-le cu ea pe cele două fetițe ale cuplului.

În ultima vreme, gesturile lui Alexandru Ciucu au atras atenția fanilor din mediul online. Designerul a început să aprecieze public postările Alinei, în special pe cele în care apar și fiicele lor. Contactat de echipa Spynews.ro, acesta a vorbit deschis despre motivele care stau în spatele acestei atitudini.

„Am apreciat câteva din postările Alinei în care apar și copiii noștri, pentru că sunt fetițele mele, le iubesc și cred că lucrurile trebuie să reintre în normal. Mă bucur când ele sunt bine, indiferent la care dintre noi se află în momentele respective.”, a explicat Ciucu.

De curând, Alina Sorescu și-a aniversat ziua de naștere, iar fostul ei soț nu a trecut cu vederea acest moment. Întrebat dacă i-a transmis vreun mesaj cu ocazia zilei speciale, Alexandru a confirmat că a păstrat tradiția și anul acesta, alegând însă să își exprime urările și în mod public.

„I-am urat Alinei la mulți ani de ziua ei, așa cum am făcut în fiecare an. De data asta am făcut-o și pe social media, din aceeași dorință, ca lucrurile să se îndrepte către normal.”, a adăugat acesta.

Ciucu a vorbit și despre perioada dificilă prin care a trecut familia sa, recunoscând că despărțirea a lăsat urme adânci asupra tuturor celor implicați. Acum, însă, este hotărât să lase în urmă tensiunile și să contribuie la o atmosferă de pace și stabilitate.

„Am suferit destul toți patru. Cred că este momentul pentru liniște.”, a mai spus Alexandru Ciucu.

