Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 14:19
Alexandru Ciucu recunoaște o ieșire violentă din căsnicia cu Alina Sorescu, însă neagă agresiunea directă: „Poate verbal câteodată, dar...”
Alexandru Ciucu i-a transmis un răspuns Alinei Sorescu FOTO: Instagram/ Alexandru Ciucu

În urma acuzațiilor publice apărute în ultimele luni, Alexandru Ciucu a decis să vorbească deschis despre relația sa cu Alina Sorescu.

Designer-ul de modă respinge categoric ideea că ar fi agresat-o pe fosta sa soție, însă admite că, în perioada pandemiei, a existat un incident tensionat.

„Nu, s-a întâmplat o singură dată, în pandemie. E vorba de o ușă care venea spre mine, mi se închidea o ușă”, a explicat el, adăugând: „Nu, am împins-o și atunci s-a rupt. Era și o ușă mai fragilă.”

Alexandru Ciucu neagă că ar fi agresat-o fizic pe Alina Sorescu

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce Alina Sorescu a vorbit despre căsnicia lor, pe care a descris-o ca fiind „toxicӑ”, acuzându-l pe fostul partener de umiliri și control emoțional. Divorțul celor doi a fost pronunțat în luna ianuarie, după trei ani de procese.

Invitat în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, Alexandru Ciucu a negat orice comportament violent:

Denise Rifai: Sunteți violent?

Alexandru Ciucu: „Nu, nu sunt violent. Nu am fost niciodată violent cu nimeni. Poate verbal câteodată, dar altfel sunt ca echipa de fotbal a României. Nu am bătut niciodată pe nimeni. Era o glumă.”

Designerul a preferat să vorbească mai mult despre partea profesională, susținând că a contribuit semnificativ la lansarea școlii de muzică a Alinei Sorescu: „Revenind la cariera ei, eu am fost cu ideea acestei școli, atelier pentru copii și am plecat tocmai de la ideea că dacă ea a fost cunoscută ca un artist, ca o femeie care a fost curată, inocentă. M-am gândit că mamele din generația ei, care au copii, ar prefera-o pe ea să îi învețe muzică, prezență scenică pe copiii lor, tocmai pentru că era un copil curat. Lucrul acesta s-a dovedit a fi adevărat până la urmă, prin muncă.”

Cât despre acuzațiile de abuz emoțional, Ciucu afirmă că sunt nefondate și că familia sa ar fi sprijinit-o constant pe artistă. „Asta vă spuneam mai devreme că nu doar eu, ci familia mea, tatăl meu, i-a pus la dispoziție un spațiu unde timp de 10 ani ea și-a desfășurat cursurile, fără să îi ceară, evident, nimic. Nu numai că o ajutam cu idei, cu investiția inițială, cu spațiul respectiv, cu idei ulterioare.”

Denise Rifai: Cine controla business-ul Alinei Sorescu?

Alexandru Ciucu: „Ea, total.”

Denise Rifai: Aveați conturi comune?

Alexandru Ciucu: „Nu. Nu am avut niciodată conturi comune.”

Denise Rifai: Deci își plătea singură cheltuielile.

Alexandru Ciucu: „Din firmă, da. Mai puțin chiria și utilitățile pe care tatăl meu le asigura timp de 10 ani, nu de 10 săptămâni sau luni. Lucrul acesta m-a afectat foarte mult, să-l aud în presă că nu am susținut-o când, practic, toate ideile pe care le-a făcut, prin munca ei, adevărat, mi-au aparținut.”

