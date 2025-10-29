Alexandru Ciucu, reacție în urma acuzațiilor de infidelitate din relația cu Alina Sorescu: „Ce mi-a lipsit în căsnicie…”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au încheiat căsnicia după 12 ani împreună, perioadă în care ambii au fost extrem de discreți cu viața lor personală. După divorț, cântăreața a decis să vorbească despre experiența dificilă trăită alături de designer, dezvăluind, printre altele, presupuse momente de infidelitate. Alexandru Ciucu a ales să răspundă public acestor acuzații, clarificând situația și povestind perspectiva sa asupra căsniciei.

Cei doi au împreună două fiice, Raisa și Carolina, iar divorțul a avut loc în 2022. De atunci, Alina Sorescu a povestit despre tensiunile și dificultățile din relația lor, descriind-o drept una toxică în ultimii ani. Alexandru Ciucu, invitat în emisiunea lui Denise Rifai, a fost întrebat direct despre zvonurile referitoare la infidelitate, precum și despre motivele care ar fi putut conduce la astfel de speculații.

Jurnalista l-a întrebat punctual: „De ce înșală Alexandru Ciucu?”

„Alexandru Ciucu nu înșală… și ca să răspund și la ce mi-a lipsit în căsnicie… comunicarea și intimitatea. (…) Comunicarea înseamnă să spui ce probleme sunt, ce probleme vezi tu în cuplu și să găsești împreună cu partenerul de cuplu o soluție, oricare ar fi ea și intimitatea, pentru că, na, mai erau și alte persoane constant, e greu să ai intimitate cu… (…) Intimitatea de cuplu, adică nu știu… să stai și tu de vorbă cu soția ta fără să trebuiască să, nu știu, să fie socrii de față sau să își dea cu părerea sau să influențeze într-un fel sau altul. (…) Ideea nu este să te impui într-un cuplu, eu nu încerc să mă impun, eu încerc să găsesc o soluție. A te impune nu cred că este o soluție niciodată, nici în cuplu și nici cu copiii, de exemplu, cred că e mai important să găsești soluții de conviețuire, chiar dacă la un moment dat lucrurile pe care le simt cei doi parteneri pot fi divergențe, pot fi contrare. Se pot găsi soluții și în situația asta, dar trebuie să se vrea de ambele părți”, a explicat designerul.

Ads

De-a lungul timpului, Alexandru Ciucu a fost surprins în compania unor femei necunoscute în spațiul public, ceea ce a alimentat speculațiile despre viața sa personală. El a clarificat însă că acestea sunt prietene apropiate și că întotdeauna a fost înconjurat de femei în cercul său de prieteni.

„Sunt prietene de-ale mele, am avut tot timpul prietene, femei, tot timpul, toată viața. (…) Nu pot eu să spun lucrurile astea (n. red. dacă fosta lui soție a avut sau are și ea prieteni, bărbați)”, a mai adăugat Alexandru Ciucu.

Ads