El e portarul cu fizic de halterofil! CFR Cluj i-a marcat cinci goluri, dar nu e trist: "A fost o onoare pentru mine"

CFR Cluj a marcat cinci goluri în poarta celor de la Dumbrăvița în Cupa României.

Prima repriză s-a terminat 0-0 și a fost marcată de accidentarea portarului titular al Dumbrăviței, Robert Mikloș.

Miklos, un portar plăpând, slab, nu foarte înalt, a fost înlocuit cu Alexandru Ciui, exact opusul acestuia.

Un portar cu multe kilograme în plus, cu un fizic ce nu se vede în nicio ligă profesionistîă. Ciui explică:

"După cum arată scorul, un meci destul de greu, mai ales din postura mea. Țin să menționez că principala mea activitate este cea de antrenor de portari, dar circumstanțele m-au adus pe teren. A fost o onoare să joc contra campioanei României. M-am bucurat pe deplin de șansa avută. Bălgrădean, adversarul meu de azi, este din Sânnicolau Mare, la fel ca mine. Mă cunoaște de când eram mic, iar asta este o onoare pentru mine.

Știu că am multe kilograme în plus, atât pentru viața cotidiană, cât și pentru un jucător de fotbal. Muncesc, mă trezesc dimineață la 5:30, am și job în învățământ, vin și la fotbal, mă străduiesc să-mi fac un rost în viață. Nu pot să spun că sunt un jucător profesionist 100%, la fel ca cei de la CFR Cluj.

Din câte știu, colegul meu este bine, sper din tot sufletul să fie așa. Sentimentele au fost mixte, reci și calde. O onoare, dar știind nivelul pregătirii mele, pot să spun că am avut emoții.

Am fost surclasați clar din multe puncte de vedere: fizic, tactic, psihologic. Am făcut cât am putut. Păcat că am cedat în ultimele 10 minute în halul acesta, dar țin să le mulțumesc colegilor pentru dăruire și atitudine", a spus Alexandru Ciui.

Echipa CFR Cluj a învins joi, în deplasare, formaţia CSC Dumbrăviţa, scor 5-0, într-un meci din cadrul grupei C din Cupa României Betano.

Dumbrăviţa a jucat la Cluj, pe stadionul echipei CFR, un meci considerat ca fiind pe teren propriu.

