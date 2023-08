Alexandru Cordos, la Tv Ziare.com: Vreau ca PSD sa castige primaria Cluj

Senatorul PSD, Alexandru Cordos, candidat la sefia filialei judetene Cluj, a declarat marti la televiziunea Ziare.com ca isi doreste sa iasa din umbra premierului Emil Boc, iar la urmatoarele alegeri PSD Cluj sa obtina postul de primar si presedinte al Consilului Judetean.

"Nu vreau sa mai facem opozitie de prietenie sau cumetrie. Nu vreau sa mai mimam Opozitia si sper ca cei 600 de delegati care vor alege joi seful PSD Cluj sa dea dovada ca suntem un grup puternic ca sa schimbam ce se intampla.

Din pacate in ultimul timp Clujul a dat un ton negativ in politica prin premierul Emil Boc. Eu vreau acum performanta", a spus senatorul senatorul PSD.

Alexandru Cordos este convins ca joi va castiga sefia PSD Cluj, iar dupa asta alaturi de echipa sa se vor mobiliza ca la urmatoarele alegeri sa obtina un scor cat mai mare, dar si primaria si Consiliul Judetean Cluj.

"Imi doresc cateva poziti cheie, iar echipa mea sa fie cel putin cei 600 de delegati alaturi de oameni importanti care au avut viziune cum sunt Ioan Rus, Vasile Dancu si Vasile Puscas, dar si membrii fondatori sau cei de o zi care lipesc afise.

Daca voi fi presedinte voi face in asa fel incat primaria sa fie condusa de un social democrat si Consiliul Judetean la fel. Voi incerca sa fac sa dispara lupta din interior, lupta de a lua fata unul altuia. Cred ca aceasta trebuie sa se poarte in afara organizatiei", a mai spus acesta la televiziunea Ziare.com.

Cordos despre Boc: Am crezut ca un ardelean va face mai mult

Alexandru Cordos a reiterat ideea ca Ardealul are nevoie de o schimbare, iar PSD Cluj poate sa dea un ton al schimbarii, sa revina la greutatea liderilor din aceasta zona, din perioada 2000 - 2004. Senatorul vrea sa faca asta deoarece acum nu este mandru de ceea ce face premierul Emil Boc la Bucuresti.

"Am crezut ca un ardelean va face mai mult si regret ca se lasa manipulat de catre presedintele Romaniei in tot ceea ce face la Bucuresti. Acum e greu sa mai credem in declaratiile lor, deoarece nu mai stim care e premier si care e presedinte", a mai precizat senatorul PSD.

Alexandru Cordos a mai spus ca crede intr-o opozitie cu argumente, care sa atraga atentia oamenilor ca lucrurile nu merg bine, ca astfel sa nu fie partasa la necazurile poporului.

"Politica trebuie facuta, dar una corecta deoarece ea ne influenteaza viata de zi cu zi. Politica se numara in voturi, ele ne aduc conducatorii. Daca nu ne implicam se implica altii si deciziile se vad in jurul nostru. Totul pleaca de la noi pentru ca un popor sarac si umilit este usor de condus.

Cred ca Romania se va schimba in bine. Nu cred intr-o abordare dramatica, dar lucrurile se vor schimba daca punem umarul cu totii", a conchis senatorul Alexandru Cordos.

