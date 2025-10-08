Alexandru Ion dezvăluie detalii despre cererea de căsătorie și viitorul alături de Evelyne Vîlcu: „Să zicem nu tocmai convențională”

Actorul Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, antreprenoare în domeniul cultural, au transformat o întâlnire pe o aplicație de dating într-o frumoasă poveste de dragoste. După un an și patru luni de relație, în decembrie 2022, Alexandru și-a cerut iubita în căsătorie, oferindu-i un inel inspirat de un model purtat de Kate Middleton.

Povestea lor a continuat cu o căsătorie civilă pe 19 septembrie 2024, urmată la câteva zile de cununia religioasă și de petrecerea de nuntă organizată la Domeniul Manasia, unde cei doi s-au bucurat alături de familie și prieteni.

Într-un interviu pentru viva.ro, Alexandru Ion a dezvăluit detalii surprinzătoare despre modul în care a planificat cererea în căsătorie:

„Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta. (râde) Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne.”

În privința viitorului lor împreună, actorul a vorbit despre planurile legate de familie și etapele de parcurs ale cuplului:

„E o vârstă la care inevitabil apar întrebări legate de familie, de extindere, de următorii pași. Cred că fiecare cuplu își definește propriul ritm și propriile repere, iar noi ne bucurăm de parcursul nostru exact așa cum e acum. Ne dorim lucruri frumoase împreună, construim constant și vorbim deschis despre multe scenarii de viitor, dar preferăm să păstrăm zona asta într-un spațiu personal, fără presiune și fără deadline-uri.”

Cei doi fac echipă și în viața profesională

Pe lângă viața personală, Alexandru și Evelyne formează și o echipă profesională. Cei doi conduc împreună o companie de producție de spectacole de teatru imersiv, iar colaborarea lor pare să fie la fel de armonioasă ca și relația lor:

„Nu am avut mari surprize, noi ne completăm extraordinar de bine. Realmente, Alex este o persoană extraordinar de organizată și pe alocuri tipicară, ceea ce funcționează foarte bine. În creativitatea și haosul meu temporar intervine el. Și reușim și să delimităm acasă, să avem anumite momente în care nu mai vorbim despre muncă. După anumită oră nu ne mai întrebăm lucruri care să țină de muncă și până acum ne ținem de acest plan”, a declarat Evelyne Vîlcu pentru cancan.ro.

„Nu că am zice altceva, dacă n-ar fi așa. N-am zice: Domne, ne certăm ca chiorii întruna, ceea ce nu-i adevărat. Funcționăm foarte bine ca o echipă și asta chiar e realitatea de la firul ierbii. Nu e doar ceva ce spunem așa, că avem o cameră și un microfon în față. Chiar lucrăm foarte bine împreună și ne și face plăcere să facem asta”, a completat Alexandru.

