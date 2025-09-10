"Nu se poate să îl ai pe Mitriță și să nu îl folosești, ăsta era meciul lui. Îl critic pe Lucescu și apoi mă duc să-mi trag două palme"

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 11:41
471 citiri
"Nu se poate să îl ai pe Mitriță și să nu îl folosești, ăsta era meciul lui. Îl critic pe Lucescu și apoi mă duc să-mi trag două palme"
Gabi Balint FOTO Facebook Gabi Balint

Gabi Balint a comentat deciziile neinspirate ale lui Mircea Lucescu, legate de primul unsprezece și de schimbările făcute în meciul cu Cipru.

Naționala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marți seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.

Gabi Balint crede că Mircea Lucescu a fost neinspirat, în special pentru că l-a lăsat pe bancă pe Alexandru Mitriță.

"Acum, îți dai seama, e foarte greu ca Balint să-l critice pe Lucescu. Niciodată n-o să-mi permit să fac lucrul acesta. O s-o fac acum, dar după o să mă duc și o să-mi trag două palme.

Dar nu se poate să îl ai pe Mitriță, jucător de contraatac, îl aduci la națională și nu îl folosești... Ăsta era meciul lui. Chiar și la 2-0 putea să intre, puteam specula cu viteza și tehnica lui. Așa cred, e o părere.

Schimbările n-au adus nimic bun, mai ales că au fost destul de defensive. Pentru noi, rezultatul de egalitate nu ne ajută cu nimic, am ieșit practic din cursa calificării directe.

(...) Noi, practic, n-am jucat nimic. Am avut două contraatacuri în care am profitat de spațiile lăsate, Drăguș fiind foarte inspirat să înscrie. Ocazia lui Man a venit mai târziu, tot pe un contraatac.

Când am avut mingea, n-am fost în stare să pasăm, să finalizăm din atacuri poziționale, iar ei ne-au dominat. Bun, n-au avut ocazii mari, dar pe final da. Noi n-am reușit nimic", a declarat Balint la DigiSport.

Fotbalistul Generației de Aur n-a mai rezistat: "Arătăm în ultimul hal! Să-și dea demisia toți dacă au demnitate"
Fotbalistul Generației de Aur n-a mai rezistat: "Arătăm în ultimul hal! Să-și dea demisia toți dacă au demnitate"
Naționala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marți seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026....
Reacție-șoc după egalul României în Cipru: "Avem un pensionar senil la națională, cu impresii de mare doctor docent"
Reacție-șoc după egalul României în Cipru: "Avem un pensionar senil la națională, cu impresii de mare doctor docent"
Tricolorii au făcut un nou pas greșit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalați de Cipru după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguș (2, 18). Loizos...
#alexandru mitrita, #gabi balint, #mircea lucescu, #echipa nationala, #Romania Cipru , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FRF a luat decizia in privinta lui Mircea Lucescu, a doua zi dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Nu se poate să îl ai pe Mitriță și să nu îl folosești, ăsta era meciul lui. Îl critic pe Lucescu și apoi mă duc să-mi trag două palme"
  2. "Atmosferă de înmormântare" Oficialul FRF a dezvăluit ce s-a întâmplat după meciul cu Cipru și decizia în cazul Lucescu
  3. Pleacă sau nu Mircea Lucescu de la națională? "Vă spun de pe acum, îl cunosc foarte bine"
  4. Au pierdut acasă cu 6-3 și sunt out de la Mondiale! Surprize mari în preliminarii
  5. Fotbalistul Generației de Aur n-a mai rezistat: "Arătăm în ultimul hal! Să-și dea demisia toți dacă au demnitate"
  6. „Cum, mama naibii, am ajuns atât de slabi?”. Cea mai dură reacție, după remiza din Cipru
  7. Reacție-șoc după egalul României în Cipru: "Avem un pensionar senil la națională, cu impresii de mare doctor docent"
  8. S-a găsit deja înlocuitorul pentru Mircea Lucescu: "Simt că el va fi și asta cât de curând"
  9. Gigi Becali, supărat pe Mircea Lucescu: "N-am mai văzut așa ceva!" Ce jucători se impuneau în echipă
  10. Stanciu, categoric: „Am pierdut orice șansă la calificarea directă”