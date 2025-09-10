"Nu se poate să îl ai pe Mitriță și să nu îl folosești, ăsta era meciul lui. Îl critic pe Lucescu și apoi mă duc să-mi trag două palme"

Gabi Balint a comentat deciziile neinspirate ale lui Mircea Lucescu, legate de primul unsprezece și de schimbările făcute în meciul cu Cipru.

Naționala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marți seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.

Gabi Balint crede că Mircea Lucescu a fost neinspirat, în special pentru că l-a lăsat pe bancă pe Alexandru Mitriță.

"Acum, îți dai seama, e foarte greu ca Balint să-l critice pe Lucescu. Niciodată n-o să-mi permit să fac lucrul acesta. O s-o fac acum, dar după o să mă duc și o să-mi trag două palme.

Dar nu se poate să îl ai pe Mitriță, jucător de contraatac, îl aduci la națională și nu îl folosești... Ăsta era meciul lui. Chiar și la 2-0 putea să intre, puteam specula cu viteza și tehnica lui. Așa cred, e o părere.

Schimbările n-au adus nimic bun, mai ales că au fost destul de defensive. Pentru noi, rezultatul de egalitate nu ne ajută cu nimic, am ieșit practic din cursa calificării directe.

(...) Noi, practic, n-am jucat nimic. Am avut două contraatacuri în care am profitat de spațiile lăsate, Drăguș fiind foarte inspirat să înscrie. Ocazia lui Man a venit mai târziu, tot pe un contraatac.

Când am avut mingea, n-am fost în stare să pasăm, să finalizăm din atacuri poziționale, iar ei ne-au dominat. Bun, n-au avut ocazii mari, dar pe final da. Noi n-am reușit nimic", a declarat Balint la DigiSport.

Ads