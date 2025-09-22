"Mitriță s-a retras de mult. El a trecut la circari figuranți și a păcălit fotbalul"

Alexandru Mitriță a anunțat că se retrage de la echipa națională a României, deși are doar 30 de ani. Nu toată lumea regretă decizia fotbalistului.

Alexandru Mitriță, în vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională a României.

El are 25 de prezențe la echipa națională, el reușind să înscrie și 4 goluri. Ultima sa reușită este cea din septembrie 2024, în victoria cu 3-1 contra Lituaniei, din Liga Națiunilor.

Fotbalistul a fost folosit puțin de Mircea Lucescu în ultima dublă a naționalei.

Nu toată lumea regretă retragerea lui Mitriță. Marian Iancu a scris pe Facebook:

„Mitriță a anunțat că se retrage de la echipa națională a României. Ceea ce nu știe el este că s-a retras din fotbalul adevărat de mult. Din fotbalul real. El a trecut la circari umflați și figuranți cu mult timp înainte. A practicat în ultima vreme păcălitul fotbalului, un sport care a ținut Craiova departe de performanță. Pentru conformitatea afirmațiilor, vă rog să vedeți ce joacă oltenii acum, fără bufonul lor preferat. Acești jucători sunt capcanele perfecte în care pot cădea cluburi naivne cu conduceri episodice cretine. Se întâmplă. Iar acest Mitriță este un exemplu de așa nu. Lăsați circul copiilor și fotbalul jucătorilor și suporterilor. Renunțați urgent la clovni”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Ads