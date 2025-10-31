Republica Moldova are un nou guvern. Premierul Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al parlamentului

Parlamentul de la Chișinău a acordat vineri, 31 octombrie, votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters și Moldpres. Munteanu, economist cu orientare pro-europeană, nu a mai deținut funcții politice. Cabinetul său își va prelua atribuțiile după ce va depune jurământul în fața președintei Maia Sandu.

Potrivit Moldpres, premierul Alexandru Munteanu a menționat ca priorități ale noului guvern creșterea economică și continuarea parcursului european al țării.

'Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice - aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susținut de majoritatea cetățenilor. Ne dorim ca acest proces să aducă beneficii concrete oamenilor: investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație eficientă și apropiată de cetățeni', a afirmat Alexandru Munteanu.

El a lansat către conaționalii săi un apel la unitate. ''Ceea ce am reușit împreună în ultimii ani reprezintă un progres remarcabil. Aceste rezultate ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în față un obiectiv comun. Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova', a spus Munteanu.

Unimedia relatează că noul guvern al Republicii Moldova va avea cinci vicepremieri: Eugen Osmochescu (vicepremier și ministru al dezvoltării economice și digitalizării), Vladimir Bolea (vicepremier și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale), Cristina Gherasimov (vicepremier pentru integrare europeană), Mihai Popșoi (vicepremier și ministru al afacerilor externe) și Valeriu Chiveri (vicepremier pentru reintegrare).

Din noul executiv de la Chișinău mai fac parte miniștrii Anatolie Nosatîi (apărare), Dan Perciun (educație și cercetare), Ludmila Catlabuga (agricultură și industrie alimentară), Daniela Misail-Nichtin (afaceri interne), Vladislav Cojuhari (justiție), Andrian Gavriliță (finanțe), Natalia Plugaru (muncă și protecției socială), Emil Ceban (sănătate), Gheorghe Hajder (mediu).

Reuters notează că desemnarea lui Alexandru Munteanu ca premier, un economist în vârstă de 61 de ani, urmează alegerilor parlamentare din septembrie în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), susținut de președinta Maia Sandu, a învins partidele pro-ruse și a primit practic un mandat de a continua parcursul pro-european al țării.

'Avem o ocazie unică de a deveni guvernul care va aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană', a spus Munteanu înaintea votului, unde a obținut sprijinul a 55 dintre cei 101 deputați moldoveni.

Guvernul condus de Alexandru Munteanu, care deține cetățeniile moldovenească, română și americană, va trebui să facă față unor provocări economice semnificative, printre care inflația ridicată, cauzate în principal de invazia rusă asupra Ucrainei. Aderarea la Uniunea Europeană poate dura mulți ani și Republica Moldova va trebui să ia o serie de măsuri dure, printre care reformarea sistemului său judiciar și modernizarea rețelei energetice, mai remarcă Reuters.

