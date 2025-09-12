"Când are loc congresul PSD ca să știm când se apucă și ei cu adevărat să guverneze?". Social-democrații, atacați sub centură de un lider liberal

Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, susține că PSD creează agitație la nivel național din cauza congresului care urmează, precizând că să ataci guvernul când ești parte din el și să revii asupra măsurilor de reformă înseamnă "cacofonie politică".

Alexandru Muraru a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că PSD creează agitație la nivel național, iar acest partid atacă în mod repetat guvernul deși a votat programul de guvernare al coaliției.

"Nu trebuie să cădem în ridicolul de a avea programe paralele de guvernare și agendă proprie ca și cum am fi singuri la guvernare. Această agitație de opoziție din interiorul guvernării a PSD este clar creată din cauza congresului PSD. Întreb public când are loc acest congres al PSD ca să știm și noi când se liniștesc apele în PSD și când se apucă cu adevărat să guverneze", a afirmat Alexandru Muraru.

Liderul PNL Iași consideră că să ataci în mod repetat guvernul și să votezi pentru măsurile de reformă, apoi să revii asupra lor înseamnă "o cacofonie politică pe care România nu și-o permite".

"PSD trebuie să aleagă dacă este la guvernare sau dacă face opoziție la propria guvernare", a adăugat șeful liberalilor ieșeni.

Cât privește relația dintre PNL și PSD la Iași, Alexandru Muraru a precizat că PSD Iași se comportă ca un partid aflat în opoziție, el acuzând filiala că este obișnuită cu eșecul în alegeri și că nu înțelege că "mimarea indignării" și lipsa de soluții nu pot compensa pierderile electorale.

"Liderul PSD Iași Bogdan Cojocaru atacă guvernul ca și cum PSD nu ar face parte din această guvernare. Cojocaru nu este în conducerea națională a PSD și nu are acces la informații. Sunt colegi din PSD care nu sunt de acord cu felul lui de a se poziționa. Este un semn al frustrării", a mai afirmat președintele PNL Iași, Alexandru Muraru.

