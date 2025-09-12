"Când are loc congresul PSD ca să știm când se apucă și ei cu adevărat să guverneze?". Social-democrații, atacați sub centură de un lider liberal

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 17:18
356 citiri
"Când are loc congresul PSD ca să știm când se apucă și ei cu adevărat să guverneze?". Social-democrații, atacați sub centură de un lider liberal
Liberalul Alexandru Muraru FOTO Facebook /Alexandru Muraru

Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, susține că PSD creează agitație la nivel național din cauza congresului care urmează, precizând că să ataci guvernul când ești parte din el și să revii asupra măsurilor de reformă înseamnă "cacofonie politică".

Alexandru Muraru a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că PSD creează agitație la nivel național, iar acest partid atacă în mod repetat guvernul deși a votat programul de guvernare al coaliției.

"Nu trebuie să cădem în ridicolul de a avea programe paralele de guvernare și agendă proprie ca și cum am fi singuri la guvernare. Această agitație de opoziție din interiorul guvernării a PSD este clar creată din cauza congresului PSD. Întreb public când are loc acest congres al PSD ca să știm și noi când se liniștesc apele în PSD și când se apucă cu adevărat să guverneze", a afirmat Alexandru Muraru.

Liderul PNL Iași consideră că să ataci în mod repetat guvernul și să votezi pentru măsurile de reformă, apoi să revii asupra lor înseamnă "o cacofonie politică pe care România nu și-o permite".

"PSD trebuie să aleagă dacă este la guvernare sau dacă face opoziție la propria guvernare", a adăugat șeful liberalilor ieșeni.

Cât privește relația dintre PNL și PSD la Iași, Alexandru Muraru a precizat că PSD Iași se comportă ca un partid aflat în opoziție, el acuzând filiala că este obișnuită cu eșecul în alegeri și că nu înțelege că "mimarea indignării" și lipsa de soluții nu pot compensa pierderile electorale.

"Liderul PSD Iași Bogdan Cojocaru atacă guvernul ca și cum PSD nu ar face parte din această guvernare. Cojocaru nu este în conducerea națională a PSD și nu are acces la informații. Sunt colegi din PSD care nu sunt de acord cu felul lui de a se poziționa. Este un semn al frustrării", a mai afirmat președintele PNL Iași, Alexandru Muraru.

De ce nu se înțeleg PSD și PNL pe reforma administrativă? Analistul Cristian Andrei: „Nu doresc niciunii să piardă puținul control politic pe care-l mai au prin primari”
De ce nu se înțeleg PSD și PNL pe reforma administrativă? Analistul Cristian Andrei: „Nu doresc niciunii să piardă puținul control politic pe care-l mai au prin primari”
PSD și PNL nu reușesc să cadă de acord asupra reformei administrative, iar conflictul dintre cele două partide amenință să blocheze agenda guvernamentală pentru următoarea perioadă....
Au început mazilirile în PSD înainte de Congres. „Există posibilitatea reală să nu-și mai revină vreodată”
Au început mazilirile în PSD înainte de Congres. „Există posibilitatea reală să nu-și mai revină vreodată”
Au început mazilirile în cadrul Partidului Social Democrat înainte de definitivarea conducerii, care e interimară încă din luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. Sorin Grindeanu a dat...
#Alexandru Muraru, #PSD, #Congres PSD, #PNL, #guvernare , #PNL
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: sora ei a spus ca e noua iubita a lui Alcaraz, dar ce au descoperit americanii face inconjurul lumii
DigiSport.ro
Gigi Becali si fiica sa Theodora, implicati intr-un scandal. "Sesizare penala? Aia e!"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump spune că răbdarea sa în raport cu președintele Vladimir Putin „se epuizează rapid”
  2. "Câteodată parcă vorbește Marcel Ciolacu din el". Drulă știe de ce nu vrea Grindeanu alegeri în 2025 pentru Primăria Capitalei. "Arată o frică de a merge în fața alegătorilor"
  3. "Când are loc congresul PSD ca să știm când se apucă și ei cu adevărat să guverneze?". Social-democrații, atacați sub centură de un lider liberal
  4. Un deputat fuge prin Parlament pentru a evita să dea explicații bolidul de lux cumpărat de un magazin sătesc. „Sunteți foarte agasant. Mergeți după mine la toaletă?” VIDEO
  5. Camera Deputaților neagă existența cărților de vizită cu foiță de aur pentru parlamentari: doar folie aurie și numai pentru președinții de comisii și membrii BP
  6. Cum se spală banii prin partidele politice, grație sistemului de rambursare a cheltuielilor de campanie. Expert Forum: „ANAF se face că nu vede”
  7. Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: „Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine”. Cine a fost, în opinia sa, cel mai bun primar al Capitalei
  8. Un politolog cere comunicări oficiale zilnice legate de Ucraina: „Delirul suveranist a crescut pe solul tăcerii cultivate de Iohannis, Ciucă și Ciolacu”
  9. Apropiere ”cu pași repezi către un colaps financiar” în cazul destrămării coaliției, avertizează liderul deputaților UDMR
  10. Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA