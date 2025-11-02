Conducerea ANAF, demisă după ce s-au cerut informații de la Servicii. Dezvăluirile ministrului Finanţelor

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat duminică seară, 2 noiembrie, că atunci când și-a preluat mandatul a concediat două treimi din conducerea Agenței Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Nazare a spus, la antena3.ro, că a analizat performanțele acestora, referindu-se la felul cum a evoluat antifrauda cât au fost la conducere. El a adăugat că a cerut și date de la serviciile de informații despre ei. Acum, a mai spus ministrul, o parte dintre cei dați afară sunt cercetați de DNA.

"Când am preluat mandatul, am schimbat două treimi din conducere la antifraudă. Acești oameni fac parte dintre cei pe care i-am schimbat la momentul în care am preluat mandatul.

I-am schimbat pentru că am studiat foarte bine cum s-au comportat, adică am studiat evoluția antifraudei. Și da, am avut și informații. Și am și cerut informații. Presupun că au fost informați și înainte, dar eu pot să vă spun că pe chestiuni de genul ăsta, da, ceri informații. Și e important să știm unde sunt vulnerabilitățile.

E adevărat, sunt foarte grave aceste chestiuni. Am totuși încredere că sunt în ANAF, încă sunt și în ANAF și în Antifraudă, sunt oameni competenți și integri. Și în jurul acestor oameni trebuie să reconstruim aceste instituții. Toate trei. Și încrederea în ele.

Și ele trebuie să regândească modul în care acționează. Deci, au fost cazuri, sunt cazuri și vor fi cazuri în continuare, pentru că aceste mentalități nu se schimbă de pe o zi pe alta", a punctat Nazare.

Ministrul a precizat că acum ANAF funcționează mai bine și acest lucru se vede inclusiv în veniturile colectate la buget.

"Dar dacă vă uitați acum la conducerea Antifraudei, o să vedeți și dacă vă uitați la rezultatele lor. Deci, în mod cert, sunt venituri în plus. Sunt venituri la TVA, în mod cert, cresc veniturile la TVA. Și în trimestru 3, e primul trimestru în care ANAF își face planul. Despre ce vorbim? E primul trimestru din acest an.

Și dacă vă uitați la media de creștere, da, media de creştere la TVA e 7,7 pe 9 luni. Dar dacă extragem din aceste 9 luni trimestrul 3, o să avem o medie de creștere de 14. Deci a fost o rupere de ritm în acest ultim trimestru în privința încasărilor. E adevărat că asta nu înseamnă că nu ne este greu în continuare și că nu e o situație dificilă, dar o depășim. Adică se văd totuși semne bune".

