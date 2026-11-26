Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat în ședința de Guvern că planul de majorare a salariilor în 2027 este împiedicat de nivelul datoriei publice. Potrivit raportului prezentat de ministru, datoria publică a României va rămâne peste pragul de 60% din PIB în următorii cinci ani, ceea ce înseamnă că cheltuielile cu salariile în aparatul de stat și cu asistența socială nu vor putea fi majorate.

Raportul arată că datoria publică va ajunge în 2027 la 63,5% din PIB, iar în 2031 va scădea ușor, la 61,2% din PIB. Anul acesta, datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. În ultimii ani, guvernele s-au împrumutat tot mai mult pentru a plăti pensiile, salariile și pentru investiții.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea pe care Alexandru Nazare a făcut-o joi, în ședința de Guvern.

În aceste condiții, mai mult de un milion de bugetari ar putea rămâne cu veniturile înghețate până în 2031. Nu este stabilit deocamdată dacă Guvernul va realiza reforma salarizării în sectorul public pentru a reașeza toate veniturile.

La pensii se caută o derogare de la legea responsabilității fiscal-bugetare, astfel încât de la 1 ianuarie 2027 pensiile să fie indexate cu 7,3%. Social-democrații își doresc cel puțin această variantă, iar discuțiile continuă.

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