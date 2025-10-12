Alexandru Nazare, despre partidele de guvernământ: „Nu este ușor în această coaliție, cu PSD pe de-o parte, care are solicitări, cu USR pe de cealaltă parte”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat duminică, 12 octombrie, la Digi24, despre atacurile și neînțelegerile din coaliția de guvernare.
Nazare a recunoscut că au fost neînțelegeri inclusiv la discuțiile despre rectificarea bugetară.
„Nu este ușor în această coaliție, cu PSD pe de-o parte, care are solicitări, cu USR pe de cealaltă parte”
La rectificare, ne-am consultat, la unele nu ne-am înțeles, dar rectificarea a ieșit în regulă. Trebuie să transmitem un semnal, în privința temelor majore coaliția este unită. Este important acest mesaj pentru piețe și pentru Comisia Europeană”, a declarat Alexandru Nazare.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit și despre bugetul pe 2026.
Nazare susține că în acest moment nu există un scenariu de creștere a TVA în 2026.
„Situația este mult ameliorată, atmosfera din ECOFIN e mult ameliorată față de iulie, când am fost aproape de suspendarea fondurilor europene.
În momentul de față situația este mult atenuată, însă riscul nu a dispăru complet, va depinde și de ce facem în continuare.
În rectificarea bugetară am reușit să negociem un deficit de 8,4%. Sunt niște plusuri. Această cifră este consistentă.
Un buget al anului 2026 să fie credibil, de la un trimestru la altul se vede o îmbunătățire a situației. Măsurile luate au avut efect, altfel, agențiile de rating nu ar fi confirmat.
Ținta de deficit va fi anunțată când vom prezenta bugetul pe 2026, aceasta va fi spre 6 la sută”, a declarat Alexandru Nazare la Digi 24.
În noiembrie va fi o discuție aprofundată pe bugetul din 2026.
„Strategia noastră, pachetele 1 și 2, măsurile de consolidare se vor reflecta în 2026.
Nu avem în acest moment în plan o creștere a TVA în 2026. Bineînțeles că există scenarii, evaluări în diverse zone, dar nu avem în plan o creștere a TVA. Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări în timpul anului, cu cât este mai realist, nu ne punem în situația de a avea astfel de accidente”, a declarat Nazare.
Ministrul a spus că pentru anul acesta au fost cheltuieli neacoperite în buget.
„Am văzut datele privind scăderea consumului, ne așteptam să existe un astfel de moment, am văzut și o creștere în luna de dinainte de intrarea în vigoare a măsurilor. Evaluarea o putem face după câteva luni, nu cred că este o chestiune care să persiste”, a mai spus Nazare.