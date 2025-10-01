Există riscul suspendării fondurilor europene pentru România? Cum răspunde ministrul Finanțelor

Autor: Dan Istratie
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 22:04
122 citiri
Există riscul suspendării fondurilor europene pentru România? Cum răspunde ministrul Finanțelor
Steagul UE FOTO / Facebook Comisia Europeană

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, după adoptarea pachetului 1 de măsuri și după ce tot ce este prevăzut în pachetul 2, nu crede că mai poate fi vorba de o activare a clauzei de suspendare a fondurilor europene. ”Cred că am făcut progrese în acest sens, dar, repet, nu este o chestiune care a fost complet eliminată. Ea este încă în discuție”, a adăugat el.

Ministrul Finanțelor a fost întrebat, miercuri, la sfârșitul ședinței de Guvern, dacă în acest moment mai există riscul suspendării unor fonduri europene la ECOFIN, în 10 octombrie.

”Ținta aprobată prin bugetul anului 2025 era 7%. Ținta stabilită prin decizia Consiliului din iulie era de 7,7%. Deci, practic, scenariul de la care noi am plecat era un scenariu de la 7,7% la 8,4%. Imediat după finalizarea rectificării, publicarea rectificării, în zilele următoare vom intra din nou în discuții cu Comisia Europeană pentru a vedea exact care sunt chestiunile care rămân de reglat înaintea Consiliului din 10 octombrie. Nu cred că mai poate fi vorba, în contextul actual, după adoptarea pachetului 1 și după tot ce am prevăzut deja în pachetul 2 și măsurile luate, nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei respective privind fondurile europene, dar ea rămâne în continuare, bineînțeles, în discuție, pentru că există deja scrisoarea transmisă către Parlamentul European”, a declarat Alexandru Nazare.

El a precizat că nu crede că această chestiune va fi activată, dar nici nu a fost complet eliminată.

”Pe măsură ce România ia măsuri, aceste lucruri sunt recunoscute atât de Comisie și sunt folosite ca și argumente în Parlamentul European, astfel încât, bineînțeles, să-i convingem că, pe baza măsurilor luate, nu e oportună activarea clauzei. Am luptat împotriva acestei activări de clauză la ultimul Consiliu, am discutat despre această clauză la Consiliul informal de la Copenhaga și nu cred că în următorul Consiliu această chestiune va fi activată. Cred că am făcut progrese în acest sens, dar, repet, nu este o chestiune care a fost complet eliminată. Ea este încă în discuție”, a subliniat ministrul Finanțelor.

