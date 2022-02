Presedintele CJ Cluj cere demisia ministrului Transporturilor

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise, a cerut, miercuri, demisia ministrului Transporturilor, Alexandru Nazare, pe care l-a acuzat de incompetenta, exprimandu-si nemultumirea fata de decizia acestuia de a exlude Clujul in favoarea Muresului din reteaua de transport transeuropean.

Alin Tise a luat in discutie, marti, in cadrul unei conferinte de presa, problemele generate de neincluderea municipiului Cluj-Napoca in reteaua prioritara CORE a programului european de transport TEN-T, scrie Adevarul.

Prin CORE se asigura fondurile europene pentru dezvoltare si prioritate la dezvoltare. Potrivit lui Tise, prin aceasta decizie va fi afectata dezvoltarea transportului intermodal al Clujului, deoarece fondurile se stabilesc pana in anul 2030.

"Fara o retea rutiera si feroviara pe masura, in timp, inclusiv Aeroportul va avea de suferit, datorita iesirii din sistemul intermodal integrat de transport", a declarat Alin Tise.

Alin Tise s-a declarat "stupefiat" de decizia ministrului Transporturilor.

"Sunt stupefiat ca ministrul si-a permis, fara explicatii sau vreo consultare, sa decida ca Muresul este potrivit sa fie prins in reteaua transeuropeana de transport rutier si feroviar, iar Clujul nu. Consider ca ministrul Nazare ar trebui sa demisioneze, este un incompetent, iar eu, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Cluj, cer public acest lucru!", a spus Tise.

Decizia nu este inca definitiva. Noile reglementari au trecut doar de Consiliul pentru Transport, Telecomunicatii si Energie, urmand a fi trecute prin aprobarea Parlamentului European.

