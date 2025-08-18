Ministrul Finanțelor, supărat pe „firmele-fantomă”, cele care nu au activitate. „Blochează piața, au datorii”. Nazare anunță că o companie va putea sta inactivă maximum un an

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 18 August 2025, ora 20:56
Ministrul Finanțelor, supărat pe „firmele-fantomă”, cele care nu au activitate. „Blochează piața, au datorii”. Nazare anunță că o companie va putea sta inactivă maximum un an
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a transmis luni seară, 18 august, că ”nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomă blochează piața”, referindu-se la cele aproape o jumătate de milion de firme care sunt inactive în România.

În al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, acestea vor fi obligate, fie să-și declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate și radiate.

”Aproape o jumătate de milion de firme inactive azi, în România. Peste 120.000 dintre acestea au datorii de 3,5 miliarde lei, iar aproape 300.000 stau inactive de peste 5 ani. Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele - fantomă blochează piața și creează competiție neloială pentru antreprenorii care muncesc și își plătesc taxele la zi”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare explică faptul că, în pachetul 2 de măsuri, se propun noi criterii pentru declararea inactivității unei firme.

Este vorba despre lipsa unui cont bancar și nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal, precum și limitarea perioadei în care o firmă poate sta inactivă (max. 1 an pentru inactivitate fiscală, max. 3 ani pentru cea voluntară). Măsura este în consultare publică și vă invit să transmiteți feedbackul dvs: credeți că este o propunere benefică pentru a curăța piața de aceste fantome fiscale și pentru creșterea disciplinei fiscale?”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, ”nu putem discuta la modul serios despre combaterea evaziunii fără să tratăm autentic situația firmelor inactive din România”.

”E momentul să distrugem acest paravan în spatele căruia s-au ascuns peste 460.000 de firme inactive. Nu e corect pentru contribuabilul care își respectă obligațiile față de fisc să avem atâtea companii care nu își respectă obligațiile și stau sub radar și desfășoară tot felul de operațiuni de evaziune, de fraudă, fără să fie cu adevărat controlate. Scoatem la suprafață toate aceste companii”, a mai declarat ministrul de Finanțe.

Acesta a explicat că în termen de o lună sau trei luni, aceste firme trebuie fie să-și declare din nou activitatea și să intre în zona corectă, sau vor fi dizolvate, lichidate și radiate.

