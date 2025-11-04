Ministrul Finanțelor, nemulțumit de felul în care funcționează o bancă a statului. Anunță schimbarea conducerii

Autor: Daniel Groza
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 14:21
254 citiri
Ministrul Finanțelor, nemulțumit de felul în care funcționează o bancă a statului. Anunță schimbarea conducerii
Alexandru Nazare anunță schimbarea conduceri băncii de stat FOTO Hepta

Conducerea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare urmează să fie schimbată, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care precizează că o nouă selecție pentru Consiliul de supraveghere este în desfășurare. Banca, singura instituție de acest tip deținută integral de stat, va continua să ofere sprijin IMM-urilor și microîntreprinderilor prin programe de garantare și finanțare.

„Eu pot să vă spun că am preluat acum trei luni această speţă.Conducerea acestei bănci, vorbim de Consiliul de supraveghere, oricum va fi schimbată. Vom face o nouă selecţie la Banca de Dezvoltare în curând. Este în curs acest lucru şi când vom face noua selecţie ne vom uita la toate aceste aspecte care nu ţin de prezent. Ţin de cum au fost gândite lucrurile în trecut”, a spus Alexandru Nazare, întrebat de jurnalişti cum comentează faptul că banca a cheltuit în 2024 suma de 20 de milioane de lei pe salarii, din care jumătate pe cele ale conducerii, scrie Agerpres.

De asemenea, ministrul Finanţelor a afirmat că el a propus o cu totul altă formulă pentru această bancă, dar acum este important să fie utilizată instituţia creată.

„Am propus în 2021 o cu totul altă formulă de creare a unei bănci de dezvoltare, mult mai rapidă şi mai ieftină. M-am bătut pentru această formulă în 2021, acum patru ani, pentru că această bancă de dezvoltare putea fi inclusă în PNRR şi putea să ne ajute foarte mult la modul în care absorbeam banii din PNRR, cel puţin banii din împrumut de pe PNRR. Formula propusă de mine nu a fost aprobată. S-a mers pe alte variante de creare a unei instituţii. Instituţia este creată în acest moment. Am preluat acum trei luni această situaţie. Vreau să folosim Banca de Dezvoltare, aceasta nou creată, pe cât posibil cât mai mult şi cât mai bine, pentru că în programul de relansare, ca şi element de relansare, e foarte important că această bancă de dezvoltare va pune la dispoziţie resurse pentru peste 25.000 de IMM-uri. Sunt programe care au fost create la Banca de Dezvoltare. Vom semna convenţiile cu băncile pentru garanţia de portofoliu în cursul săptămânii viitoare. Şi vorbim de peste 1,2 miliarde de euro în 2026, garanţia de portofoliu. Sunt bani disponibili pentru IMM-uri şi microîntreprinderi. Cred că e foarte important că avem un instrument”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor, creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice şi sociale, a competitivităţii economice, a inovării, a creşterii economice sustenabile şi atingerii neutralităţii climatice în scopul remedierii disfuncţionalităţilor de pe piaţa financiară.

Cum a ajuns statul român să plătească ajutoare de sute de milioane de euro fraților Micula, pe care acum le consideră ilegale și vrea să le recupereze
Cum a ajuns statul român să plătească ajutoare de sute de milioane de euro fraților Micula, pe care acum le consideră ilegale și vrea să le recupereze
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a salutat decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție care a dat câștig de cauză ANAF în dosarul 'Micula', subliniind că statul român dispune de...
De ce nu e indicat să crească salariul minim: ”Trebuie să plătim un preț”. Cum ar dăuna tocmai celor care l-ar încasa
De ce nu e indicat să crească salariul minim: ”Trebuie să plătim un preț”. Cum ar dăuna tocmai celor care l-ar încasa
Într-o declarație recentă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că nu consideră oportună creşterea salariului minim în acest moment pentru că acesta a înregistrat o...
#Alexandru Nazare, #ministrul finantelor, #banca de investitii , #stiri Alexandru Nazare
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
ObservatorNews.ro
Liderul romilor din Roman, in stare grava dupa ce s-a impuscat in cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervati
DigiSport.ro
Adrian Mutu a facut anuntul, dupa ce a batut palma cu Fiorentina

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Italianul care, împreună cu soții Bellantoni, a bătut doi bătrâni, a fost reținut. Pensionari spun că au fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent la nivelul capului
  2. Ministrul Finanțelor, nemulțumit de felul în care funcționează o bancă a statului. Anunță schimbarea conducerii
  3. Alertă la Liceul „Theodor Pallady” din București. Elevii au fost evacuați din cauza unui miros puternic de gaze
  4. Incendiu periculos în Prahova. 50 de tone de azotat de amoniu, sub amenințarea flăcărilor
  5. Regimul de la Kremlin ar putea să interzică cel mai popular serial de desene animate pentru că nu promovează valorile tradiționale VIDEO
  6. A murit Dick Cheney, fost vicepreședinte al SUA. Gigantul politicii republicane avea 84 de ani
  7. Infirmiera din Bihor, care, împreună cu un bărbat, a bătut o pacientă în curtea centrului de recuperare, a fost reținută de polițiști
  8. Coreea de Nord a lansat mai multe rachete chiar înaintea vizitei șefului Pentagonului în Seul
  9. Mai mulți alpiniști și-au pierdut viața în urma unei avalanșe în Himalaya. Ce se știe despre victime
  10. De ce se închide Catedrala Națională astăzi. Când va mai fi redeschis edificiul pentru vizitare