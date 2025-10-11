Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, afirmă că reconfirmarea ratingului de ţară de către S&P arată că România îşi menţine încrederea investitorilor.

Această a patra confirmare în trei luni reprezintă ”un semnal clar al seriozităţii şi responsabilităţii actualului Guvern în gestionarea finanţelor publice”, adaugă el.

”Prin nota publicatǎ asearǎ, S&P a reconfirmat României ratingul de ţarǎ recomandatǎ pentru investiţii - aceasta este a patra validare importantă primită în puţin peste 3 luni de la învestire, un semnal clar al seriozităţii şi responsabilităţii actualului Guvern în gestionarea finanţelor publice”, a transmis Alexandru Nazare, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că această reconfirmare reflectă ”direcţia economică stabilă”.

”Această nouǎ confirmare reflectă direcţia economică stabilă pe care o urmăm şi pe care am transmis-o zilele acestea şi la ECOFIN miniştrilor de finanţe din UE: consolidare fiscală, investiţii şi utilizarea eficientă a fondurilor europene - toate pentru a accelera relansarea economică şi creşterea sustenabilă”, a arătat ministrul.

Agenţia de evaluare financiară S&P indică pentru România, ca element-cheie luat în considerare în timpul revizuirii anuale a ratingului de credit pentru România, calificativul BBB-/Negative/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar fără căderea în categoria junk, a relatat, sâmbătă, Profit.ro.

Într-o revizuire anuală, S&P Global Ratings analizează ratingurile de credit actuale în raport cu cele mai recente date privind performanţa ţărilor, precum şi cu orice evoluţii recente ale pieţei.

