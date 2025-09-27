Ministrul Finanțelor anunță că nu sunt bani la rectificare pentru toate cerințele. „Un spațiu fiscal răstrâns la nevoile țării”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 18:37
306 citiri
Ministrul Finanțelor anunță că nu sunt bani la rectificare pentru toate cerințele. „Un spațiu fiscal răstrâns la nevoile țării”
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare FOTO Facebook.com/Alexandru Nazare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare vine sâmbătă, 27 septembrie, cu precizări despre rectificarea bugetară, arătând că nu pot asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar fac în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie.

El a mai spus că 150 de miliarde vor fi menţinute la investiţii şi a amintit că am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României: pensii, salarii, cheltuieli pentru sănătate, investiţii.

Ministrul Finanţelor spune într-un clip pe Facebook că în ultimele două luni am avut trei confirmări consecutive din partea agenţiilor de rating a calificativului României.

”După aceste trei validări ale agenţiilor de rating şi înaintea Consiliului Miniştrilor de Finanţe din octombrie, când România este evaluată, trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară. Am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de cheltuielile pentru sănătate, vorbim de investiţii”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că ”150 de miliarde le menţinem la investiţii”.

”Realiniem practic resursele pe care le avem în momentul de faţă cu un spaţiu fiscal restrâns la nevoile ţării. Şi pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte şi în continuare discutăm, astfel încât să asigurăm resurse pentru aceşti ordonatori. Bineînţeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie”, a subliniat Nazare.

Ministrul Finanţelor mai declară că despre acest lucru a discutat cu premierul Ilie Bolojan, la minister, pe tabloul complet al rectificării.

”Am decis împreună ca data de publicare să fie luni, bineînţeles ea fiind aprobată la termen, exact când ne-am propus, în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare”, a mai spus Alexandru Nazare.

Rectificarea bugetară, așteptată până la finele săptămânii viitoare. „O prioritate rămâne digitalizarea Vămii și a ANAF”
Rectificarea bugetară, așteptată până la finele săptămânii viitoare. „O prioritate rămâne digitalizarea Vămii și a ANAF”
Proiectul de rectificare bugetară urmează să fie adoptat până la finalul săptămânii viitoare, potrivit unui anunț făcut vineri, 26 septembrie, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare....
Panică în Guvern. Ministerele rămân fără bani și cer fonduri suplimentare de aproape 80 de miliarde de lei. O nouă rectificare va crește și mai mult deficitul României
Panică în Guvern. Ministerele rămân fără bani și cer fonduri suplimentare de aproape 80 de miliarde de lei. O nouă rectificare va crește și mai mult deficitul României
Guvernul se pregătește pentru o rectificare bugetară majoră, în condițiile în care ministerele au cerut fonduri suplimentare de aproape 80 de miliarde de lei. Deficitul bugetar va depăși...
#Alexandru Nazare, #rectificare bugetara, #deficit bugetar , #stiri Alexandru Nazare
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Declaratiile lui Nicusor Dan care au incins retelele sociale. "Daca acum sunt la 30%, cand s-au anulat la cat erau?"
DigiSport.ro
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii sa vireze 5.000.000Euro intr-un cont fara nicio legatura cu FCSB
DigiSport.ro
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii sa vireze 5.000.000Euro intr-un cont fara nicio legatura cu FCSB

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Finanțelor anunță că nu sunt bani la rectificare pentru toate cerințele. „Un spațiu fiscal răstrâns la nevoile țării”
  2. Ministrul Apărării, despre alegerile din Moldova: „Un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”
  3. Președintele Nicușor Dan va participa la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Premierul Ilie Bolojan a ajuns deja la Blaj
  4. Reacția lui Victor Ponta după ce a fost „păcălit” de doi ruși crezând că vorbește cu un fost președinte ucrainean
  5. Ce crede ministrul Sănătății despre prezența muncitorilor asiatici în România. Nici ”munca mamei mele în Spania nu a deranjat pe nimeni”
  6. Autoritățile din R. Moldova se așteaptă la sabotaje cibernetice și la tentative de fraudă ale rușilor la alegerile parlamentare
  7. Scrisoare de susținere din Congresul SUA pentru Republica Moldova: ”Știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile”
  8. Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
  9. Alegeri parlamentare în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin
  10. Rusia ar pregăti posibile proteste violente ca să o înlăture de la putere pe președinta Republicii Moldova, arată o analiză amplă a ISW