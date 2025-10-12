Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 12 octombrie, că discuțiile pe bugetul din 2026 vor începe în luna noiembrie.

Nazare susține că în acest moment nu există un scenariu de creștere a TVA în 2026.

„Situația este mult ameliorată, atmosfera din ECOFIN e mult ameliorată față de iulie, când am fost aproape de suspendarea fondurilor europene.

În momentul de față situația este mult atenuată, însă riscul nu a dispăru complet, va depinde și de ce facem în continuare.

În rectificarea bugetară am reușit să negociem un deficit de 8,4%. Sunt niște plusuri. Această cifră este consistentă.

Un buget al anului 2026 să fie credibil, de la un trimestru la altul se vede o îmbunătățire a situației. Măsurile luate au avut efect, altfel, agențiile de rating nu ar fi confirmat.

Ținta de deficit va fi anunțată când vom prezenta bugetul pe 2026, aceasta va fi spre 6 la sută”, a declarat Alexandru Nazare la Digi 24.

În noiembrie va fi o discuție aprofundată pe bugetul din 2026.

„Strategia noastră, pachetele 1 și 2, măsurile de consolidare se vor reflecta în 2026.

Nu avem în acest moment în plan o creștere a TVA în 2026. Bineînțeles că există scenarii, evaluări în diverse zone, dar nu avem în plan o creștere a TVA. Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări în timpul anului, cu cât este mai realist, nu ne punem în situația de a avea astfel de accidente”, a declarat Nazare.

Ministrul a spus că pentru anul acesta au fost cheltuieli neacoperite în buget.

„Am văzut datele privind scăderea consumului, ne așteptam să existe un astfel de moment, am văzut și o creștere în luna de dinainte de intrarea în vigoare a măsurilor. Evaluarea o putem face după câteva luni, nu cred că este o chestiune care să persiste”, a mai spus Nazare.

Nazare la ECOFIN

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis, în cadrul reuniunii ECOFIN, că finanțarea bugetului Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe principiile echității, eficienței, transparenței și simplității și că România consideră esențială o distribuție echitabilă a contribuției financiare aferente resurselor proprii, ținând cont de nivelul de dezvoltare economică al fiecărui stat membru.

La reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare, desfășurată vineri, la Luxemburg, principalele discuții s-au axat pe viitorul buget al Uniunii Europene și pe propunerea Comisiei Europene de actualizare a sistemului de resurse proprii al UE, conform unui comunicat al MF.

Potrivit sursei citate, în cadrul reuniunii, subiectul central a fost reprezentat de actualizarea sistemului de resurse proprii al bugetului UE, care reprezintă aproximativ 90% din veniturile bugetare comunitare. Comisia Europeană a propus cinci noi resurse proprii: sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon,

aplicarea unei cote de apel uniforme la greutatea echipamentelor electrice și electronice din fiecare stat membru care nu este colectată anual, resursă proprie pentru accizele din tutun, resursă corporativă pentru Europa.

''Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile Uniunii și să aducă beneficii tangibile cetățenilor. Este esențial ca tranziția verde să nu genereze costuri disproporționate pentru statele aflate încă în proces de redresare economică'', a declarat ministrul Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Reprezentanții României au exprimat totodată rezerve privind unele propuneri ale Comisiei, precum introducerea resurselor bazate pe deșeurile electronice sau reducerea costurilor de colectare pentru resursele tradiționale (taxe vamale).

''România a susținut simplificarea administrativă și o mai bună reglementare la nivel european'', se subliniază în comunicat.

Referitor la simplificarea procesului legislativ european, partea română a subliniat nevoia de reducere a poverii administrative și birocratice, în special pentru întreprinderile mici și administrațiile publice.

Ministrul Nazare a subliniat că evaluările de impact trebuie să reflecte mai bine specificul statelor membre cu economii emergente și să includă analize diferențiate, pentru a asigura decizii bazate pe dovezi și adaptate realităților naționale.

''România promovează echilibrul și solidaritatea europeană. România a sprijinit inițiativele europene de direcționare a economiilor către investiții productive și a reafirmat susținerea pentru asistența financiară și sancțiunile impuse Rusiei'', mai menționează sursa citată.

Totodată, a menținut rezerve față de noile accize la tutun, menționând ca noile niveluri minime propuse sunt excesive. În acest sens, poziționarea României a susținut o abordare graduală și flexibilă pentru a proteja stabilitatea pieței și veniturile bugetare.

''La reuniunea ECOFIN de la Luxemburg am subliniat încă o dată că România își dorește să fie un partener activ și respectat la masa deciziilor europene. Avem datoria să ne susținem ferm interesele, cu argumente solide și cu o înțelegere realistă a contextului european, dar și să ne respectăm angajamentele asumate'', a punctat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

