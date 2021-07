Alexandru Nazare, dupa remaniere: Nu este vorba de rezultate, este vorba de echipa. Nu am vrut sa introduc ministerul in competitia interna

"Am avut o discutie in care mi-a cerut demisia, dar era o chestiune de responsabilitate. Inainte de a discuta despre demisie sa inchid discutiile pe care le aveam deja in curs si sa inchid, cu succes, emisiunea de eurobonduri, dupa care i-am transmis premierului ca, avand in vedere aprecierea pe care a avut-o tot timpul la adresa Ministerului, a echipei de aici, a mea, a rezultatelor noastre, si avand in vedere modul in care evolueaza executia, nu vad vreun motiv pentru care as demisiona. Am aparat interesele financiare ale Romaniei, ca atare nu pot sa imi asum vreo vina si nu pot sa imi asum o demisie", a relatat Alexandru Nazare.Intrebat daca este de parere ca a fost remaniat pentru ca nu a ales tabara lui Citu, acesta a raspuns: "Nu este vorba de rezultate, este vorba de echipa si de aici am dedus ca e vorba de decizia pe care am luat-o sa nu ma alatur echipei. In imaginea respectiva, de la momentul lansarii candidaturii, lucru pe care l-am facut asumandu-mi o neutralitate. Eu o consider o decizie inteleapta pentru ca eu nu am vrut sa introduc Ministerul Finantelor in discutiile despre competitia interna", a mai spus Nazare, citat de Antena3.Ca fost ministru al Finantelor, Nazare a subliniat ca ar vrea sa transmita un mesaj de continuitate si de stabilitate, indeosebi pentru pietele externe si investitorii care au paricipat la emisiunea noastra din cursul zilei de ieri."As mai comenta cateva din lucrurile care au iesit in spatiul public. Daca vorbim despre fonduri europene, vorbim la executia din mai, de o crestere de 39% fata de anul trecut, adica 12 miliarde anul acesta, fata de 8,9 anul trecut. Asta inseamna 64%, fata de primele 5 luni ale anului 2019. Daca vorbim de investitii, acestea au crescut cu 30%. Colectarea a crescut cu 23% in luna mai, 29,5% crestere a veniturilor fiscale. In privinta deficitului, suntem in grafic, cu 1,4% mai putin decat anul trecut. Daca ne uitam la evaluarile institutiilor financiare internationale, vom vedea ca toate sunt pozitive, ca atare nu putem vorbi de intarzieri la Ministerul Finantelor", a adaugat Nazare intr-o interventie la Antena 3.Alexandru Nazare, ofensiva impotriva lui Florin Citu Anterior, Alexandru Nazare l-a criticat intr-un mesaj pe Facebook pe premierul Florin Citu, afirmand ca decizia de remaniere nu are legatura cu rezultatele pe care le-a obtinut la minister, ci cu faptul ca nu si-a oferit sustinerea pentru Citu la congresul din toamna.Nazare a explicat in mesajul sau motivele pentru care a refuzat sa demisioneze, desi premierul Florin Citu a insistat in acest sens."Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri, mentionand ca daca nu demisionez, imi va cere remanierea. O demisie, inaintea unei emisiuni de eurobonduri, ar fi afectat conditiile pe care Romania le-ar fi putut obtine pe pietele externe, conditii si asa vitrege", a scris el pe Facebook Pe de alta parte, europarlamentarul PNL Rares Bogdan a negat faptul ca schimbarea lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor are legatura cu faptul ca nu-l sustine pe Florin Citu pentru sefia PNL . "Nu se fac schimbari in functie de echipe si apartenenta la o echipa, mai ales ca domnul Nazare nu face parte dintr-o echipa", sustine Rares Bogdan . Acesta a anuntat ca este prea devreme pentru a se discuta despre cine va prelua functia, precizand ca 45 de zile aceasta poate fi indeplinita chiar de catre premier. Rares Bogdan a precizat, insa, ca portofoliul de la Finante va ramane la PNL."Domnul Florin Citu, premier al Romaniei, (...) a hotarat, dupa o discutie cu domnul Alexandru Nazare pe care a avut-o alaltaieri, sa remanieze un ministru. Motivele le cunoaste domnia sa. A avut o discutie cu liderii coalitiei, domnul Ciolos, donul Hunor, domnul Barna si domnul Orban. De asemenea, domnul Nazare a avut o discutie cu domnul Orban, alaltaieri, in Modrogan", a afirmat, joi, la Craiova, Rares Bogdan.