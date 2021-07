Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a lui Alexandru Nazare. Ministerul Finantelor este preluat interimar de Florin Citu

"Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , a semnat joi, 8 iulie 2021, urmatoarele decrete:- Decret de revocare din functia de membru al Guvernului a domnului Alexandru Nazare, ministrul finantelor;- Decret de desemnare a domnului Florin-Vasile Citu, prim-ministru, ca ministru al finantelor, interimar", arata Administratia Prezidentiala intr-un comunicat public.Premierul Florin Citu a anuntat joi ca a transmis presedintelui Klaus Iohannis c ererea de revocare a lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor. El a precizat ca a discutat cu liderii coalitiei despre aceasta remaniere , ca in cursul zilei de marti a informat despre aceasta decizie si ca a avut inca o discutie joi dimineata cu toti liderii coalitiei.La randul sau, Alexandru Nazare, ministrul de Finante revocat de premierul Florin Citu, a explicat ca si-a facut treaba la minister cu rezultate vizibile, apreciate de multe ori chiar si de seful Guvernului. El a adaugat ca i-a spus prim-ministrului ca nu are motive intemeiate ca sa demisioneze din functie.