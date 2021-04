Nazare, despre prognoza FMI: O veste buna. Nu inseamna ca situatia executiei bugetare este complet rezolvata

"Este o veste foarte buna. Nu este vorba doar de veste buna de la FMI , ajustarea prognozei la 6%, e vorba si de ajutarea prognozei la Banca Mondiala, de la 3,5% la 4,3%, iar FMI de la 4,5% la 6%. E un cumul practic de vesti bune care nu fac decat sa valideze premisele pe care am construit bugetul, premisele de crestere pe care am construit bugetul si cred ca e un mesaj de incredere foarte important. Acest mesaj de incredere si aceste vesti bune nu inseamna ca situatia privind executia e complet rezolvata.E o veste buna, suntem in directia buna, dar vorbim totusi de niste estimari. Depinde doar de noi si de performanta noastra, a guvernului si a fiecarui ministru in poarte astfel incat aceste cifre sa devina realitate. Dar avem increderea acestor institutii internationale, avem increderea Comisiei Europene, avem discutii foarte bune si cu agentiile de rating si cream premisele astfel incat sa transformam estimarile in realitati la sfarsitul anului", a spus Alexandru Nazare, la conferinta online "Upgrade Romania - investitiile, colacul de salvare al economiei", organizata de DC News.In cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de FMI, institutia financiara internationala si-a imbunatatit, semnificativ, estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania, care va inregistra o crestere economica de 6,4%.De asemenea, FMI si-a imbunatatit si estimarile pentru 2022, pana la un avans de 4,8%, fata de o crestere de 3,9% cat prognoza in luna octombrie a anului trecut. Conform acestor estimari, performantele economiei romanesti vor fi, atat in 2021 cat si in 2022, peste media europeana de 4,5% in acest an si de 3,9% anul viitor.Autoritatile romane au construit bugetul de stat pentru anul in curs mizand pe o crestere a economiei de 4,31%.La finalul lunii martie, si Banca Mondiala a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei romanesti, indicand un avans al PIB de 4,3% pentru acest an, fata de estimarile anterioare, publicate in ianuarie, care mizau pe o crestere de 3,5% in 2021.In ceea ce priveste inflatia, FMI a revizuit in sus estimarile, aratand ca Romania ar urma sa inregistreze o crestere medie anuala a preturilor de 2,8% in 2021, fata de un avans de 2,5% cat prognoza in toamna, pentru a se reduce la 2,1% in 2022.De asemenea, in ceea ce priveste deficitul de cont curent al Romaniei, daca in toamna FMI miza pe o diminuare a acestuia pana la 4,5% din PIB in 2021, in prezent institutia financiara internationala estimeaza ca acest deficit se va reduce foarte putin, pana la 5% din PIB in 2021 de la 5,1% din PIB in 2020, urmand ca in 2022 sa se reduca la 4,7% din PIB.