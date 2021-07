Prima reactia a lui Alexandru Nazare dupa ce a fost demis de Citu: "Am rezultate vizibile, apreciate chiar de el de multe ori"

"Mi-am facut treaba, am rezultate vizibile, apreciate chiar de el de multe ori si reflectate in evaluarile institutiilor internationale. I-am spus premierului ca stam bine cu executia bugetara si ca nu am motive intemeiate sa imi inaintez o demisie . Am considerat ca este intelept ca in aceasta perioada sa imi mentin neutralitatea politica, prin prisma pozitiei de ministru al Finantelor", a afirmat Alexandru Nazare, joi, pentru Antena 3.Premierul Florin Citu a anuntat joi ca a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor. El a precizat ca a discutat cu liderii coalitiei despre aceasta remaniere , ca in cursul zilei de marti a informat despre aceasta decizie si ca a avut inca o discutie joi dimineata cu toti liderii coalitiei.Citu a explicat ca Alexandru Nazare a avut posibilitatea de a-si prezenta demisia, insa a refuzat, optand pentru varianta revocarii. Solicitarea de revocare precum si propunerea ca Florin Citu sa preia interimar portofoliul Finante au fost trimise presedintelui Klaus Iohannis , a mai precizat premierul.