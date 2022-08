Alexandru Rafila, despre viitoarele valuri COVID: „Numărul de cazuri nu mai e aşa de important, am renuțat și la codurile roșu, galben sau verde”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a explicat că actualul val de COVID-19 este pe un trend descrescător şi că, faţă de săptămâna trecută, sunt cu circa 3.000 de îmbolnăviri mai puţin în această săptămână. Rafila a precizat că vor mai fi valuri de infectări cu SARS-CoV-2 şi că trebuie să învăţăm să convieţuim cu acest virus.

Alexandru Rafila a vorbit, vineri seară, la Digi 24, despre trendul descrescător al actualului val de COVID şi a menţionat că s-a renunţat la codurile roşu, galben şi verde privind rata de infectare cu SARS-CoV-2.

„Începând de luni, în toate celelalte zile, marţi, miercuri, joi şi astăzi, am raportat un număr cu câteva sute mai mic, zilnic, decât ziua similară de săptămâna precedentă. Din punctul meu de vedere, o să avem, în această săptămână, cu circa 3.000 de cazuri mai puţin, decât totalul săptămânii trecute, când am avut cred că în jur de 57-58 de mii, o să fie cu 3.000 mai puţin, sunt estimări. Lucrul ăsta arată că proiecţia făcută de colegii de la Institutul Naţional de Sănătate Publică, că vom ajunge la un maxim zilnic de 10.000 de cazuri, s-a adeverit şi ne găsim într-o situaţie în care nu vom depăşi această cifră. Ăsta e un lucru bun, nu pentru numărul de cazuri care nu e aşa de important, aţi văzut că şi criteriile care erau cu cod roşu, galben sau verde au dispărut, nu le mai utilizăm. E important cum reuşim noi, ca sistem de sănătate, să oferim asistenţă medicală şi să avem cât mai puţine persoane internate şi cât mai puţine victime, fiindcă cel mai important lucru pentru un medic este să salveze viaţa unui om. Din această perspectivă, am reuşit să gestionăm situaţia”, a declarat Alexandru Rafila.

Șeful MS: „Nu crec că vom mai avea tulpini cu patogentate mare”

Ministrul Sănătăţii a adăugat însă că vor mai fi valuri de infectări.

„Valul acesta probabil că va intra în săptămânile următoare într-un trend descrescător. Dar, cum spuneam, valuri vor mai fi şi atât timp cât nu vor exista tulpini de patogenitate înaltă care să ducă la un număr mare de internări şi un număr mare de decese, cred că lucrurile vor fi ţinute sub control”, a subliniat Rafila.

Alexandru Rafila a menţionat că trebuie să învăţăm să convieţuim cu virusul, dar persoanele vulnerabile să fie protejate prin vaccinare.

„Ca microbiolog, nu cred că vom mai avea în lunile şi chiar în anii următori, tulpini cu patogenitate mare, care să ducă la situaţii asemănătoare de la începutul pandemiei. Cred că viaţa socială şi economică vor fi cvasi-normale, iar aceste valuri care se vor succeda în timp, poate vor fi două-trei pe an sau poate ajungem la unul singur într-un an de zile, este o evoluţie firească a unor virusuri. Trebuie să învăţăm să convieţuim cu virusul şi să protejăm persoanele cu vulnerabilităţi, prin vaccinare”, a declarat Alexandru Rafila.

Rafila a precizat că nu sunt îngrijorătoare cifrele în ceea ce priveşte ocuparea paturilor din spitale de către pacienţii cu COVID-19.

„Avem 17 la sută din paturile alocate ocupate şi circa 15 la sută din paturile de la ATI. Nu sunt cifre îngrijorătoare”, a declarat Rafila.

Rafila spune că nu vor mai fi restricții în România, ci doar recomandări

Ministrul a mai spus că nu vor mai fi restricţii din cauza COVID-19, în România, dar vor fi recomandări.

Şcolile nu vor mai fi închise, dar va fi monitorizat gradul de ocupare a paturilor din spitale, iar un lockdown nu mai este posibil, în opinia ministrului.

„Nu vor fi restricţii, dar vor fi aceleaşi recomandări pe care insistăm şi eu sunt bucuros să constat în viaţa de zi cu zi că sunt multe locuri închise, multe spaţii închise, chiar şi mijloace de transport în comun, am văzut chiar şi în pieţe mai aglomerate, persoane care poartă masca şi o poartă corect. Asta este soluţia, chiar dacă e mai dificil, e vară, e greu de purtat masca, dar cred că dacă insistăm şi oamenii înţeleg că este într-adevăr pentru protecţia proprie sau a comunităţii, a colectivităţii în care trăiesc, cred că va exista o mult mai mare aderenţă la utilizarea măştii, decât la impunerea utilizării măştii într-un moment în care nervii sunt destul de întinşi şi în care gradul de acceptabilitate cred că este, a unei măsuri care pare coercitivă, cred că este destul de redus”, a declarat Alexandru Rafila.

