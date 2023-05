Ministrul Alexandru Rafila anunță când vor fi rezolvate revendicările sindicaliștilor din Sănătate. „Suntem pe punctul de a o soluţiona”

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a anunţat că va fi promovat un memorandum în Guvern care va permite organizarea de concursuri pentru ocuparea celor 14.000 de posturi din Sănătate, aceasta fiind una dintre revendicările sindicaliştilor.

El a precizat că şi cea de-a doua revendicare şi anume semnarea unui nou contract colectiv de muncă este pe punctul de a fi soluţionată.

„E normal să existe astfel de revendicări. Eu m-am întâlnit cu toate sindicatele, cele reprezentative din domeniul sanitar, m-am întâlnit cu prima dată cu cei de la Sanitas, am discutat şi cu cei de la Meridian, ulterior au fost preluaţi de un coleg de-al meu, un secretar de stat. Cunosc foarte bine revendicările lor, unele sunt mai vechi şi lucrul pe care l-am discutat şi l-am stabilit şi sper să putem să ne ţinem de cuvânt şi unii şi alţii este următorul. Sunt trei categorii de revendicări”, a afirmat Alexandru Rafila, întrebat duminică la postul B1Tv despre solicitările sindicaliştilor din Sănătate.

El a precizat că prima solicitare se referă la deblocarea posturilor din Sănătate.

„În primul rând, este vorba despre solicitarea lor de a debloca posturile din Sănătate. Ştiţi că a fost o ordonanţă de urgenţă care a blocat angajările în tot sectorul public şi acest lucru suntem pe cale să-l realizăm. Am făcut o solicitare prin intermediul direcţiilor de sănătate publică legată de nevoile diverselor unităţi sanitare. Am finalizat şi am centralizat acest lucru, este scris memorandum pentru Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Dezvoltării trebuie să facă un astfel de memorandum, pentru că dacă Ministerul Sănătăţii face un memorandum pentru deblocarea posturilor din subordinea unităţilor proprii, Ministerul Dezvoltării face un memorandum pentru unităţile din subordinea autorităţilor locale. În total sunt vreo 14.000 de posturi care sunt solicitate ca să fie ocupate. Aproape 4.000 la Sănătate, în jur de 10.000 la autorităţile locale. Vom promova cât de curând acest memorandum prin Guvern şi atunci momentul în care el va fi acceptat de către Guvernul României se pot organiza concursuri pentru ocuparea acestor posturi. E firesc să fie aşa. Gândiţi-vă numai la faptul că peste 1.000 de medici specialişti au susţinut examenul, l-au promovat, în urmă cu câteva săptămâni. Nu-i normal ca un medic tânăr care este specialist de care avem nevoie să nu poată să se angajeze. Şi sunt şi alte situaţii de genul acesta, nu numai la medici, ci şi la asistenţi medicali sau la alte profesiuni conexe actului medical”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Acesta a precizat că şi cea de-a doua revendicare este aproape de a fi soluţionată.

„Cea de-a doua revendicare la care suntem pe punctul de a o soluţiona este vorba de semnarea unui nou contract colectiv de muncă. Am avut discuţii timp de câteva luni cu toate sindicatele, s-au finalizat. Avem o formă finală a acestui contract colectiv de muncă. Singurul lucru care mai trebuie să se întâmple ca să pot să îl semnez şi să existe o viză de legalitate pe el, modificarea prin ordonanţă de urgenţă a numărului de zile de concediu pentru personalul medical, în sensul că vechiul contract prevedea un număr de zile de concediu, preluăm acelaşi număr de zile din vechiul contract şi el trebuie precizat şi aprobat printr-o ordonanţă de urgenţă. Deci astea sunt două lucruri care se vor rezolva probabil în cursul acestei săptămâni”, a transmis Rafila.

El a mai fost întrebat dacă va fi prezent la întâlnirile pe care ministrul Muncii, Marius Budăi, le va avea cu sindicatele din Sănătate.

„Dacă colegii de la Ministerul Muncii ne solicită, absolut suntem aici, mai ales că discuţiile tehnice cu sindicatele le cunoaştem noi, poate mai bine. În plus, încă o revendicare care cred că poate fi soluţionată într-un timp relativ scurt este actualizarea valorii tichetelor de masă pentru personalul sanitar şi plata tichetelor de vacanţă, nu din veniturile spitalelor, cum se întâmplă în momentul de faţă şi pentru care există resurse limitate, ci de la bugetul de stat”, a afirmat Rafila.

MInistrul PSD a menţionat că cea mai complicată revendicare este cea legată de creşterile salariale.

„Cred ca astea se pot rezolva însă problema cea mai complicată legată de eventuale creşteri salariale şi mai ales de includerea personalului nemedical care lucrează în spitale personalul TESA. Gândiţi-vă că un director financiar într-un mare spital are în jur de 3.000 de lei salariul, în condiţiile în care rulează un buget foarte mare, o mare responsabilitate. E un salariu mai mic decât al unui asistent medical. Nu este normal să existe aceste discriminări şi cred în noua lege a salarizării, care este la Ministerul Munci, noi am trimis partea noastră, pe care tot aşa am făcut-o împreună şi cu sindicatele, nu numai cu oamenii din Ministerul Sănătăţii, am prevăzut acest lucru. Sper ca el să se poată întâmpla şi să devină aplicabil în momentul în care noua lege a salarizării va fi aprobată”, a mai declarat Rafila.