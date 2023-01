Optimismul ministrului Rafila privind cazurile de gripă: ”La sfârşitul lunii vom intra pe un trend descendent”

În săptămâna care urmează, ministrul Sănătății se așteaptă la o creştere a numărului de viroze respiratorii, după ce în ultima săptămână s-au înregistrat „puţin peste o sută de mii de cazuri”.

Însă la sfârşitul lunii situaţia privind îmbolnăvirile va intra pe un trend se scădere. Ministrul este de părere că, cel mai probabil, în acest sezon nu va fi depăşit pragul de 170.000 de noi cazuri pe săptămână, prag atins în timpul epidemiei de gripă din sezonul 2018-2019.

„Nu sunt mai dure cazurile faţă de alţi ani. Este devansat sezonul gripat cu trei-patru săptămâni faţă de ce a fost în 2018-2019, când a fost un sezon gripal cu circulaţie intensă. Atunci am avut şi o săptămână când am avut 170.000 de cazuri. Acum maxima a fost 140.000, probabil că săptămâna asta va exista o nouă creştere faţă de săptămâna precedentă. Dar cu siguranţă, la sfârşitul lunii vom intra pe un trend descendent şi lucrurile vor intra în normal. Până la urmă, să fim serioşi, nu e nici primul nici ultimul sezon gripal. Acum, ceea ce este în plus faţă de alte sezoane, în primul rând există infecţia cu noul coronavirus, care încă produce îmbolnăviri, pe de o parte, iar pe de altă parte lipsa circulaţiei virusurilor gripate timp de doi-trei ani, datorită măsurilor din pandemie, generează o imunitate colectivă mai scăzută în momentul de faţă şi din cauza asta şi frecvenţa mai mare a cazurilor de îmbolnăvire, mai ales la pacienţii care nu au fost vaccinaţi”, a afirmat Alexandru Rafila duminică, la Antena 3.

Conform ministrului în săptămâna dinainte de Revelion au fost înregistrate 140.000 de cazuri de viroze, iar în ultima săptămână au fost raportate „puţin peste 100.000 de cazuri”.

„Probabil că nu o să depăşim nivelul de 170.000 (de îmbolnăviri, într-o săptămână - n.r.) pe care l-am înregistrat şi în urmă cu patru ani”, a mai afirmat ministrul.

El a adăugat că „din nefericire, toate cazurile de deces au fost la persoane care nu au fost vaccinate”.

