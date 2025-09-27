Primele demiteri, „fără explicații și discuții”, după vizita ministrului Sănătății la spitalul din Iași, unde au murit 6 copii din cauza bacteriilor

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 16:37
1572 citiri
Primele demiteri, „fără explicații și discuții”, după vizita ministrului Sănătății la spitalul din Iași, unde au murit 6 copii din cauza bacteriilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, 27 septembrie, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacționat mult prea târziu.

Ministrul a anunțat că solicită schimbarea din funcție a managerului unității sanitare și va demite fără nicio explicație conducerea DSP Iași.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că va demite „fără nicio explicație și fără nicio discuție” conducerea Direcției de Sănătate Publică din Iași, în urma deceselor copiilor infectați cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu.

Acesta cere, de asemenea, demisia conducerii spitalului de Copii ”Sfânta Maria”, în condițiile în care controalele au arătat că, timp de 10 zile, nu există documente care să arate cum anume au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecțiilor asociate actului medical.

„Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (...) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi”, a anunţat ministrul.

Acesta precizează că va „prezenta transparent” concluziile anchetelor care se fac la Iaşi în urma deceselor celor şase copii.

„Dacă se identifică neglijenţă în serviciu, vă asigur că voi transmite rapoartele Parchetului General”, a adăugat Alexandru Rogobete.

”Discutăm despre 9 pacienți infectați cu acest germene patogen, dintre care, din păcate, 6 au decedat. În momentul de față, un pacient în vârstă de 3 luni a fost transferat la Grigore Alexandrescu, în București, iar culturile s-au negativat, practic nu mai este infectat cu acest germene patogen, iar ceilalți doi pacienți care au rămas în această unitate sanitară sunt, de asemenea, negativi la germenele patogen astăzi”, a anunțat ministrul.

El a precizat că, din controlul preliminar pe care l-a coordonat împreună cu echipa mea, cu șeful Inspecției Sanitare de Stat și cu șeful Corpului de Control, împreună cu președintele Consiliului Județean, a identificat o serie de neconcordanțe în aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecțiilor asociate activității medicale.

”Practic, în perioada 15 septembrie - 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal și niciun document care să confirme cum și dacă au fost limitate și aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât este nevoie pentru a verifica toate detaliile și toate datele, sigur, administrative și medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situației”, a arătat ministrul.

Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecții cu o bacterie, după ce șase copii au murit în secția de Terapie Intensivă. Directorul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iași, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

