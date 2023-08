Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a transmis miercuri, 23 august, într-o conferinţă de presă, că a fost "foarte serios afectat" de situaţia de la Maternitatea din Botoşani, unde o tânără gravidă a murit, subliniind că ar trebui să se lucreze mai mult la modul de abordare a relaţiei medic - pacient.

"A fost situaţia de la Botoşani care, cel puţin pe mine, m-a afectat foarte serios şi care cred că trebuie să ne dea de gândit în ceea ce priveşte modul în care abordăm relaţia medicului cu pacientul şi poate că ar trebui să lucrăm mai mult şi la partea de empatie care generează pacientului încredere şi care evită incidentele legate de situaţii cum a fost cea de la Botoşani", a spus ministrul.

El a menţionat că au fost sesizate atât Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor din Botoşani, cât şi Poliţia.

"Ministerul Sănătăţii are o structură specializată - Inspecţia Sanitară de Stat care poate să controleze condiţiile igienico-sanitare, care a realizat raportul ce a sesizat inacţiunea personalului medical timp de şapte ore la o pacientă cu o sarcină oprită din evoluţie. Am sesizat şi noi celelalte instituţii care au fiecare partea de responsabilitate, respectiv Colegiul Medicilor din România, deoarece discutăm despre practica medicală, iar dreptul de liberă practică este acordat exclusiv de către Colegiul Medicilor din România, am sesizat Colegiul din Botoşani - acolo este o jurisdicţie judeţeană, Autoritatea Naţională pentru Managementul Calităţii din Sănătate.

Lucrurile care ne-au contrariat extrem de mult şi ne-au afectat au dus şi la o decizie de a sesiza Poliţia judeţului Botoşani, pentru că acest eveniment nu cred că a fost atât de mult legat mai degrabă de o eroare medicală, cât de o lipsă de interes şi empatie. (...) Este clar că lipsa de inacţiune a afectat serios siguranţa acestei femei tinere care, din păcate, dincolo de faptul că a murit, a lăsat şi trei copii fără mamă", a explicat Rafila.

În opinia sa, principala neregulă este faptul că nu s-a acţionat mai multe ore. "Era o constatare legată de oprirea din evoluţie a sarcinii şi o astfel de situaţie trebuia abordată medical. (...) Un raport oficial îl vom avea după ce toate organismele sesizate vor investiga şi vor avea o concluzie comună", a completat ministrul Sănătăţii.

El a afirmat că trebuie să fie implicată şi Casa de Asigurări de Sănătate întrucât aceasta plăteşte serviciile medicale.

"Trebuie să implicăm neapărat şi Casa de Asigurări de Sănătate, pentru că, până la urmă, ei plătesc nişte servicii medicale pentru pacienţi. Or, dacă aceste servicii nu sunt prestate, este o problemă legată de modul de funcţionare a sistemului de sănătate. (...) Nu putem să exonerăm proprietarii acestor spitale de modul în care se desfăşoară asistenţa medicală în aceste spitale", a mai spus Rafila.

O măsură care să prevină astfel de tragedii trebuie să fie luată în primul rând de managementul fiecărei unităţi sanitare, a evidenţiat ministrul.

"Trebuie să existe ghiduri şi protocoale pentru chestiunile care sunt importante. (...) Există şi o responsabilitate a conducerii. Nu ştiu, în cazul în speţă înţeleg că era un manager care era numit de puţin timp, dar nu are niciun fel de importanţă. Criteriile de numire a managerilor sunt în regulă, important este să se organizeze concursuri şi noi facem lucrul acesta cât de des la spitalele Ministerului Sănătăţii, nu putem să organizăm concursuri la spitalele autorităţilor locale. Din cele vreo 370 şi ceva de spitale publice, la Ministerul Sănătăţii sunt vreo 60 şi restul sunt la autorităţile locale. Ei trebuie să organizeze concursuri pentru numirea managerilor. (...) Interviul poate fi considerat probă practică, pentru că ea reflectă modul de gândire şi acţiune posibilă în viitor", a arătat ministrul Sănătăţii.

Întrebat despre cazul de la Spitalul din Târgu Jiu unde o pacientă ar fi fost operată de hernie, deşi este gravidă, Rafila a precizat că este o chestiune legată de procedura şi responsabilitatea medicală.

"Este o chestiune legată de procedura şi responsabilitatea medicală. Aştept informaţii mai multe. Nu am informaţii că ar fi fost vreo problemă în sensul de punere în pericol a vieţii pacientei, dar faptul că a existat o anumită confuzie trebuie să vedem exact care este cauza. Nu pot eu să vă dau relaţii despre fiecare procedură medicală pe care o aplică medicii din România sau nu o aplică", a indicat ministrul Rafila.

