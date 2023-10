Rafila se arată în favoarea legalizării canabisului și vrea o nouă agenție pentru cultivarea și prelucrarea sa

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a declarat sâmbătă, 14 octombrie, în legătură cu iniţiativa de legalizare a canabisului, că toate tipurile de dureri posibile trebuiau tratate cu canabis.

De asemenea, el a menţionat că trebuia constituită şi agenţie în subordinea Ministerului Sănătăţii, care să se ocupe de cultivarea, prelucrarea şi distribuirea canabisului.

Rafila a fost întrebat sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV dacă susţine legalizarea canabisului.

“În Parlamentul României a existat o astfel de iniţiativă, am fost acuzat în toate felurile că nu am susţinut. Au fost trei instituţii care nu au susţinut: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei - DIICOT şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Noi nu am susţinut acest proiect de lege pentru că, la fel ca şi consumul de droguri, avea o componentă perversă. În primul rând, el preciza următorul lucru. Deci, în primul rând, discursul public al unuia dintre iniţiatori, care a fost foarte agresiv şi repetat, era că acest proiect de lege vine în favoarea pacienţilor oncologici, care în felul ăsta au acces la o medicaţie care să trateze durerea. Terapia durerii. Pacienţii oncologici şi în momentul de faţă au acces la medicamente opioide”, a afirmat Alexandru Rafila.

El a precizat că în nota de fundamentare a proiectului legislativ erau trecute toate tipurile de dureri care ar trebui tratate prin utilizarea canabisului, inclusiv durerea sufletului.

“Dar ceea ce scria acolo, pe mine m-a lăsat cu gura căscată. Deci, în primul rând că în nota de fundamentare erau tratate diferite tipuri de dureri care ar fi trebuit tratate prin utilizarea canabisului. Acolo erau toate tipurile de dureri şi durerea sufletului trebuia tratată tot cu canabis, dureri de dinţi, dureri menstruale, dureri de cap, indispoziţii. Deci toate tipurile de dureri posibile trebuiau tratate cu canabis şi mai mult, trebuia să constituim o agenţie pentru canabis în subordinea Ministerului Sănătăţii, care se ocupa de cultivarea, prelucrarea şi distribuirea canabisului. Nu ne pricepem la chestiunea asta şi vă daţi seama că demersul demagogic legat de apărarea pacienţilor oncologici sau de, mă rog, sprijinirea pacienţilor oncologici de aici până la a trata orice fel de dureri pot apărea pe parcursul unei zile cu canabis era o distanţă mare”, a explicat ministrul Sănătăţii.

El a adăugat că acest demers nu a fost unul care să aibă sprijinul Ministerului Sănătăţii.

“Ideea dezvoltării unei astfel de agenţii…. eu cred că România are multe alte probleme şi ar trebui să comaseze diversele instituţii, nu să dezvolte o agenţie pentru canabis şi mai ales în subordinea Ministerului Sănătăţii. Deci de asta vă spun că demersul nu cred că a fost unul care să poată să aibă sprijinul nici din partea noastră, nici din partea Ministerului Justiţiei, nici din partea Ministerului Afacerilor Interne”, a mai declarat Alexandru Rafila.

