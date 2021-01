Alexandru Rafila: "Circa 20% dintre romani au trecut deja prin infectie". Critici la adresa ministrului Sanatatii

Critici la adresa ministrului Sanatati

Arafat: Exista cazuri care nu se raporteaz

Beatrice Mahler: Foarte putine persoane se mai prezinta pentru test

Rafila a spus ca, daca la inceputul epidemiei se estima ca la fiecare caz depistat mai sunt inca 10 cazuri nedepistate, numarul infectatilor fiind in realitate de circa zece ori mai mare decat numarul din statisticile oficiale, in prezent proportia s-a schimbat. "Probabil ca este undeva de 1 la 5 acum, adica sunt de vreo 4-5 ori mai multe cazuri in realitate decat cele confirmate prin teste de laborator", a indicat acesta."Eu cred ca circa 20% dintre romani au trecut deja prin infectie", a adaugat Alexandru Rafila.Declaratia a fost facuta in contextul disputei privind numarul real de infectari.Ministrul Vlad Voiculescu s-a opus relaxarii masurilor in Municipiul Bucuresti pe motiv ca datele despre testele efectuate si numarul de cazuri nu reflecta realitatea, iar redeschiderea scolilor ar fi in pericol daca rata de infectare va creste. Alexandru Rafila a calificat ca fiind o "lamentare" fara nicio legatura cu realitatea faptul ca ministrul Sanatatii a pus la indoiala cifrele oficiale despre pandemie si vaccinare."Ministrul Sanatatii nu stiu de ce pune la indoiala cifrele. Mai ales sa nu ne puna pe noi la indoiala in ceea ce priveste aceste date, totusi e ministru al Sanatatii, coordoneaza intreaga activitate legata de testare si cred ca deja a avut suficient timp ca aceste lucruri sa devina functionale dupa instalarea noului guvern. Nu va spun din punct de vedere politic, ci din punct de vedere profesional. Aceasta lamentare nu are niciun fel de legatura cu realitatea. Dinsul are toate parghiile astfel incat intr-o saptamana, doua, sa avem o radiografie fidela a situatiei epidemiologice din toata tara", a declarat Alexandru Rafila, la Antena 3.Ministrul Sanatatii a cerut vineri ca restrictiile sa nu fie ridicate din Bucuresti, dupa ce afirmase, anterior, ca el nu crede ca rata de infectare in Bucuresti, raportata de Guvern la 2,9 la mie, este reala. "Nu cred ca este sub 3 la mie in realitate", a spus Voiculescu. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a afirmat miercuri ca a pornit deja demersurile pentru transparentizarea datelor despre evolutia pandemiei de COVID-19 si a campaniei de vaccinare, ceruta de mai multe organizatii din societatea civila intr-o scrisoare deschisa."Am citit scrisoarea semnata de cele 21 de organizatii din societatea civila care cer transparenta cu privire la datele despre evolutia pandemiei de COVID-19 si a campaniei de vaccinare. Pot doar sa spun ca organizatiile neguvernamentale isi doresc ceea ce imi doresc si eu: transparenta, date in format deschis, o comunicare reala intre Ministerul Sanatatii si oameni. Am pornit deja demersurile pentru transparentizarea datelor mentionate in scrisoarea deschisa si in cel mai scurt timp vom reveni cu vesti bune", a scris Voiculescu pe pagina sa de Facebook Secretarul de stat, Raed Arafat , a afirmat vineri ca exista intr-adevar cazuri care nu se raporteaza, dat fiind ca exista persoane care fac teste antigenice acasa, sunt pozitivi si raman acasa.Arafat a spus ca rata de pozitivare e la un nivel mai mic decat inainte, si ca in Romania se realizeaza in prezent circa 30.000 de teste PCR."Sunt indicatori care sunt foarte buni pentru a urmari situatia: ocuparea paturilor de ATI. A ramas pe un platou si are o scadere. Are o scadere lenta, dar e o scadere. Locurile intermediare din spitale - in scadere. Situatia nu e atat de rea, ca e plin de cazuri de care nu stim. trebuia sa se vada pe locurile de ATI si in spitale. Da, exista cazuri de care nu stim, dar situatia la acest moment situatia e inca sub control. Tulpina noua poate oricand sa preia controlul si sa creasca din nou vertiginos infectarile", a mai spus Raed Arafat. Beatrice Mahler, directorul Institutului "Marius Nasta" din Bucuresti este de parere ca noua tulpina de coronavirus trebuie sa ne puna in garda, avand in vedere informatiile potrivit careia aceasta se transmite mai usor si are o mortalitate mai mare."La inceput am avut doar informatia ca se transmite mai usor, noua tulpina, acum stim ca mortalitatea este mai mare. Este de asteptat ca atunci cand apare o tulpina noua, informatiile despre ea sa vina treptat, iar acest lucru trebuie sa ne puna in garda si pe noi si sa ne faca atenti si sa ne faca responsabili pentru ca povestea coronavirus nu s-a incheiat", a declarat Beatrice Mahler.Intrebata daca ar fi recomandat masurile de relaxare in Capitala, dupa scaderea incidentei cazurilor de COVID-19, Beatrice Mahler a declarat ca o ingrijoreaza mai tare persoanele pozitive la SARS CoV-2 care nu se prezinta pentru a fi testate si luate in evidenta."Pe mine ma ingrijoreaza un aspect: persoanele care se prezinta la Institutul Marius Nasta pentru a fi testate, sunt foarte putine. Oamenii nu mai vin pentru test cand sunt simptomatici, oamenii stau acasa simptomatici si ajung sa vina cand au o insuficienta respiratorie pe care ei o resimt ca si stare de boala avansata. Stiu sigur ca sunt persoane care stau la domiciliu, cu simptomatologie de infectie SARS CoV-2 si nu solicita testare pentru ca ei oricum stiu ce diagnostic au", a declarat Beatrice Mahler.