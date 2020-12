Alexandru Rafila, confirmat cu noul coronavirus. Medicul afirma ca se simte bine

Medicul Alexandru Rafila a fost confirmat cu noul coronavirus."Ma simt bine, sunt in izolare la domiciliu. S-a confirmat infectia si in cazul meu. S-a confirmat a doua zi dupa ce am intrat in izolare", a declarat Rafila, joi seara, la Antena 3.El a afirmat ca se simte bine. De asemenea, medicul a precizat ca a purtat masca de protectie.Rafila s-a testat dupa ce sotia sa a fost confirmata cu noul coronavirus, moment in care medicul s-a izolat la domiciliu.Liderul PSD, Marcel Ciolacu , a anuntat, joi seara, ca Alexandru Rafila este propunerea PSD petru functia de prim-ministru dar nu va participa la consultarile programate luni la Cotroceni.CITESTE SI: