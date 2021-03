Alexandru Rafila considera "corecta" decizia autoritatilor romane de a nu opri vaccinarea cu serul AstraZeneca

Rafila afirma ca "de-a lungul timpului au existat astfel de asocieri intre un deces si administrarea unui vaccin, dar aceste riscuri exista pentru orice medicament, ele sunt cunoscute", dar ca acum se vorbeste atat de mult despre acest aspect pentru ca un numar mare de oameni foloseste un ser intr-un timp scurt. Aceasta legatura (intre vaccin si deces - n.r.) poate exista la orice vaccin , nu numai la vaccinul AstraZeneca si nu neaparat la vaccinurile impotriva noului coronavirus. De-a lungul timpului au existat astfel de asocieri intre un deces si administrarea unui vaccin, dar aceste riscuri exista pentru orice medicament, ele sunt cunoscute, semnalate. De exemplu, au existat astfel de situatii la aspirina, ele nu pot fi excluse, important este care este frecventa cu care ele apar.Daca apar astfel de situatii la un milion sau la doua milioane de doze, sigur, e o situatie tragica pentru persoana care este subiectul unui astfel de incident, dar asta nu inseamna practic ca produsul nu este sigur. Balanta trebuie sa fie net in favoarea beneficiilor , aici nu e vorba de o balanta in care sunt ceva mai multe beneficii decat riscuri", a afirmat Alexandru Rafila, joi seara, la Realitatea Plus.El catalogheaza drept buna decizia autoritatilor romane de a nu suspenda vaccinarea cu serul AstraZeneca, precizand ca semnalele de alarma aparute in urma unor cazuri "sperie pe toata lumea, nu numai pe romani "."Acum e discutia despre acest vaccin, ca se incearca oprirea pandemiei. Lucrurile acestea se intampla cu orice medicament, dar ele nu se discuta pentru ca au intrat in obisnuinta, folosim de ani de zile, de zeci de ani anumite medicamente . Ele produc astfel de reactii, cateodata produc si decese. Dar lucrurile astea nu se discuta. Acum se discuta pentru ca multa lume va fi vaccinata intr-un timp scurt si atunci apar discutiile.Trebuie sa ne uitam foarte serios care sunt consecintele administrarii acestor 17 milioane de doze de vaccin. In Romania nu am vazut probleme legate de accidente de coagulare legate de vaccin. Decizia autoritatilor romane de a continua campania s-a bazat pe ceea ce s-a intamplat in Romania si cred ca a fost corecta decizia de continuare a vaccinarii. Eu cred ca si celelalte state vor tine cont de recomandarea Agentiei Europene a Medicamentului si vor relua vaccinarea", a mai declarat Rafila.Acesta a adaugat ca si "cele mai banale activitati" ale omului comporta riscuri. Alexandru Rafila a mentionat ca incurajeaza pe toata lumea care prezinta reactii adverse sa le raporteze Agentiei Nationale a Medicamentului.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) stabileste ca beneficiile vaccinului AstraZeneca-Oxford sunt mai mari decat riscurile, insa continua sa studieze legatura intre vaccin si formarea unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu acest vaccin.