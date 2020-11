Alexandru Rafila: Cred ca si in saptamanile urmatoare vom inregistra tot mai multe decese

Prezent, vineri, la Brasov, intr-o conferinta de presa alaturi de conducerea PSD din acest judet, Alexandru Rafila a afirmat ca sute de mii de romani au trecut deja prin boala cauzata de infectarea cu noul corornavirus."Inca de cand am facut acest pas politic am spus faptul ca rezolvarea problemelor pacientilor - pentru ca multi dintre noi au devenit deja pacienti infectati cu noul coronavirus , sunt sute de mii de persoane in Romania care au trecut deja prin boala, avem aproape 10.000 de decese - si atunci sigur ca trebuie sa gasim o solutie care ar trebui sa depaseasca cadrul politic si aceasta abordare la masa discutiilor, specialisti si poate si politicieni la aceeasi masa sau cei care au ambele calitati, sa dezbata acest lucru deschis, cred ca este optiunea corecta, pentru ca pacientii din Romania nu au culoare politica", a afirmat Alexandru Rafila.Acesta a precizat ca se bucura ca "exista semnale cel putin in ceea ce priveste partea de preventie, care se refera la dezvoltarea unei strategii de vaccinare, exista semnale ca acest consens politic s-ar putea sa existe".Acesta a precizat ca trebuie gasite solutii pentru tratarea bolnavilor cu COVID-19 si in alte spitale decat cele desemnate in acest moment."Aceste spitale sunt, in mod evident, supraaglomerate, nu mai fac fata pentru ca sa trateze pacientii si o regandire a spitalelor multidisciplinare care sa identifice zone, un pavilion sau un etaj separat, care sa poata sa asigure tratamentul acestor pacienti este imperios necesara si trebuie aplicata foarte rapid ", a mai afirmat Alexandru Rafila.Rafila s-a aratat convins ca Ministerul Sanatatii va aplica aceasta idee "mai devreme sau mai tarziu".In ceea ce priveste achetele epidemiologice care au ca rol identificarea contactilor celor infectati cu SARS-CoV-2, reprezentantul PSD a aratat ca este important ca acestea sa fie realizate "cat mai repede", pentru ca astfel este redus riscul de transmitere a bolii.Despre capacitatea de testare a Romaniei, Rafila considera ca "este folosita insuficient" pentru ca numarul de teste zilnice nu a crescut."In momentul in care tu dublezi numarul de cazuri, ai 10.000 de cazuri zilnic si facei acelasi numar de teste ca atunci cand aveam 5.000 de cazuri zilnic, este clar ca undeva este o problema si nu reusim sa identificam suficient de repede cazurile pozitive si atunci infectia continua sa se extinda in comunitate", a aratat Rafila.Acesta reclama ceea ce a numit o "incetineala administrativa si o insuficienta abordare rationala a unor chestiuni care se pot rezolva", sustinand ca pietele nu ar fi trebuit inchise, pentru ca aceasta decizie a dus la aglomerarea altor spatii in care de face comert, dar si ca scolile primare "puteau sa functioneze fara niciun fel de problema in continuare daca erau suficient de bine amenajate".aCandidatul social-democrat a aratat ca "ingrijoratoare" este mortalitatea cauzata de COVID-19, despre care a spus ca este "foarte ridicata"."Cred, avand in vedere acest numar mare de cazuri care se inregistreaza zilnic, ca si in saptamanile urmatoare vom inregistra tot mai multe decese si limitarea accesului la sectiile de terapie intensiva ar putea sa amplifice acest fenomen", a adaugat Alexandru Rafila.CITESTE SI