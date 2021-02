Alexandru Rafila, despre cand vom putea reveni la o viata normala: "Putem sa avem o vara mai linistita daca reusim sa pastram ritmul de vaccinare"

"Cu cat vaccinam mai rapid, scade intensitatea transmiterii. Lucrul acesta deja se observa in unele tari care au vaccinat multi cetateni sau o proportie mare de cetateni, Israel, Marea Britanie. Opinia mea este ca putem sa avem o vara ceva mai linistita daca reusim sa pastram ritmul de vaccinare si nu ma refer neaparat la numarul de doze care se administreaza acum. Important e sa putem sa administram pana la 100.000 de doze pe zi - asta este o tinta care trebuie atinsa ca sa putem spera la o imunizare intr-un interval rezonabil de timp a 70% macar din cetatenii tarii", a spus Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, la Antena 3. Acesta spera ca dozele de vaccin, care vor fi mai mari in urmatoarele 2 - 3 luni , trebuie dublat de dorinta oamenilor sa se vaccineze, care sa ramana pastrata.Intrebat cand vor putea romanii sa revina la normal, dupa pandemie, prof. dr. Alexandru Rafila a spus ca scenariul cel mai optimist este spre sfarsitul lunii septembrie, daca nu apar alte mutatii."Cred ca scenariul cel mai optimist din punctul meu de vedere este spre sfarsitul lunii septembrie. Atunci am putea sa revenim la normal. Lucrul acesta nu poate fi certificat de nimeni si nu ma refer doar la succesul campaniei de vaccinare. Nu avem de unde sa stim daca apar tulpini modificate emergente care ar putea sa produca imbolnaviri la persoane care au fost deja vaccinate. Este un scenariu despre care sper din tot sufletul sa nu se intample dar trebuie sa te gandesti macar la o astfel de posibilitate", a spus Alexandru Rafila.