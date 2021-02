Alexandru Rafila, despre scenariile unui al treilea val al pandemiei: "Suntem intr-o competitie, intre viteza cu care vaccinam si potentiala crestere a numarului de cazuri"

Cele trei scenarii de evolutie a pandemiei anuntate de autoritati

Reprezentantul Romaniei la OMS a explicat cum poate fi evitat un al treilea val al pandemiei si mai ales cum ne putem pregati pentru scenariul prezentat de Institutul National de Sanatate Publica."In primul rand, cele trei scenarii de la INSP simuleaza un trend similar de crestere cu cel inregistrat in ultimele 2 saptamani si atunci vom ajunge la o cifra nu foarte mare de cazuri noi, la 20 martie sau o situatie extrema, precum cea prezentata, la peste 8.000 de cazuri.Personal cred ca vom fi undeva intre varianta medie, cea cu 4.500 de cazuri si situatia din acest moment, undeva in jur de 3.000 de cazuri, in medie, inregistrate zilnic. Sunt cateva elemente care sunt importante si pe care as vrea sa le subliniez. Noi suntem intr-o competitie, intre viteza cu care vaccinam si potentiala crestere a numarului de cazuri. Practic este un sistem invers proportional, cu cat reusim sa vaccinam mai repede cu atat cresterea va fi mai redusa si lucrul acesta nu depinde doar de noi, depinde si de cantitatea de vaccin care va ajunge in Romania si daca sa zicem este o anumita penurie de vaccinuri si nu reusim sa vaccinam mai mult de 35.000 de persoane pe zi, cu siguranta luna in luna aprilie va fi o cu totul si cu totul alta situatie pentru ca mai multe milioane de doze vor sosi in Romania in fiecare din aceste luni.Cred ca trebuie sa pregatim de acum terenul pentru acel moment, pentru ca daca nu, vom ajunge in situatia in care sa avem mai multe vaccinuri la dispozitie si mai putina lume care doreste sa se vaccineze. Este o situatie care se inregistreaza inclusiv in Israel.Al doilea element este cel de suportabilitate si continuare a respectarii masurilor sanitare, cat sa limitam transmiterea. Limitarea transmiterii inseamna ca oamenii incearca sa pastreze acelasi tip de comportament", a explicat Alexandru Rafila la postul B1 TV.Deputatul PSD a adus in discutie si oboseala cetatenilor in fata respectarii masurilor sanitare, avand in vedere faptul ca restrictiile afecteaza viata cetatenilor. Rafila a explicat ca este necesar un echilibru, ca oamenii sa pastreze in continuare normele pentru combaterea pandemiei."Oboseala pandemica se refera la oboseala oamenilor de a respecta aceste reguli. E un lucru pe care trebuie sa-l luam in considerare. Ca sa evitam aceasta oboseala este bine sa luam masuri care sa nu exacerbeze nemultumirea sau frustrarea oamenilor. Trebuie sa existe un echilibru si masurile exagerate pot avea un efect negativ", a mai explicat el. Trei scenarii ale autoritatilor romane prevad o crestere constanta a numarului de cazuri de coronavirus, ajungandu-se la 8.900 de imbolnaviri zilnic, in 20 martie.Institutul National de Sanatate Publica a realizat o analiza a evoltiei pandemiei si, pe baza datelor colectate de la reluarea cursurilor, a stabilit trei scenarii de evolutie a situatiei epidemiologice.1. Crestere constanta cu 1%/zi ceea ce ar conduce la o medie de 3.300 de cazuri zilnice la data de 20 martie2. Crestere constanta cu 2%/zi ceea ce ar conduce la o medie de 4.600 de cazuri zilnice la data de 20 martie3. Crestere constanta cu 4%/zi ceea ce ar conduce la o medie de 8.900 de cazuri zilnice la data de 20 martie