Alexandru Rafila, in izolare. Sotia sa a fost infectata cu Covid-19

Medicul Alexandru Rafila, candidat din partea PSD la Camera Deputatilor, a declarat dupa afisarea primelor rezultate ale EXIT POLL-ului de la ora 21.00 ca Partidul Social Democrat este adevaratul castigator al alegerilor de duminica si ca, in acest moment, Romania are nevoie de un guvern stabil care sa ofere solutii in situatii de criza. Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD are mai multe variante de premier, insa o decizie privind persoana care va fi propusa va fi luata impreuna cu social-democratii. El a mai spus ca posibile propuneri de premier sunt Sorin Grindeanu , Vasile Dincu, Mihai Tudose si mai nou Alexandru Rafila, care a deschis lista candidatilor PSD la Camera Deputatilor in Bucuresti Autoritatile au transmis marti, 8 decembrie, un raport ingrijorator in ceea ce priveste evolutia pandemiei de coronavirus. In numai 24 de ore au fost inregistrate 7.439 de infectari noi. Cele mai multe cazuri sunt in Bucuresti: 1.946, in 24 de ore, cele mai multe infectari zilnice de pana acum. Tot aici, incidenta este de peste 6,5 la mie.