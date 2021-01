Alexandru Rafila, intre PSD si OMS. Cand i se termina mandatul la Organizatia Mondiala a Sanatatii

Rafila reprezinta Romania la OMS din anul 2014. Dupa trei ani de cand a devenit reprezentant al Romaniei in acest for, Alexandru Rafila a fost desemnat sa faca parte din Comitetul Executiv al OMS, reprezentand, din 2018, intreaga regiune europeana, potrivit informatiilor furnizate de Societatea Romana de Microbiologie.Comitetul Executiv al OMS este compus din 34 de membri calificati din punct de vedere tehnic, alesi pentru un mandat de trei ani, si dezbate si aproba agenda Adunarii Mondiale a Sanatatii si rezolutiile care vor fi supuse aprobarii celor 194 de state membre. Mandatul lui Rafila la OMS se incheie in martie 2021.Pe Alexandru Rafila il leaga de PSD mai multe functii ocupate de-a lungul timpului in aparatul de stat.In anul 2009, in timpul guvernarii PDL -PSD, a fost consilierul ministrului Sanatatii Ion Bazac, asa cum este intitulat intr-un articol Mediafax.Potrivit unui CV din anul 2017, in perioada 2012-2013, Rafila a fost Secretar de Stat pentru asistenta medicala si sanatate publica. Mai exact, in timpul guvernarii USL cand prim-ministru era PSD-istul Victor Ponta Ulterior, a devenit consilier personal al ministrului Sanatatii PSD in timpul tragediei de la Colectiv Nicolae Banicioiu , scria PressOne in 2017.In prezent, Alexandru Rafila este deputat PSD de Bucuresti. Contactat de Ziare.com, Rafila a afirmat ca nu se afla intr-o pozitie de incompatibiliate deoarece in OMS se afla si oameni politici.CITESTE SI: Schimb de replici intre Dana Budeanu si Alexandru Rafila pe tema conspiratiilor COVID