Alexandru Rafila îl ironizează pe Nicușor Dan după ce edilul a afirmat că nu s-a vaccinat: "Ce medic i-a recomandat? Cel pediatru?"

Într-o intervenție la Aleph News, Alexandru Rafila se întreabă dacă Nicușor Dan a primit recomandarea de la un medic pediatru.„Am înțeles că nu s-a vaccinat încă pentru că nu a întrebat medicul sau medicul până acum, timp de 8 luni, nu i-a spus dacă ar trebui sau nu să se vaccineze. Întrebarea mea este care medic: medicul de familie sau medicul pediatru? Cu toate că e un vaccin care se poate administra de la 12 ani... Cine trebuia să îi recomande vaccinarea domnului primar?”, a afirmat marți seară Alexandru Rafila.Reacția acestuia vine după ce Nicușor Dan a dezvăluit marți, 31 august, că încă nu s-a vaccinat împotriva COVID-19. Edilul a adăugat că nu a vrut să vorbească despre acest lucru în spațiul public pentru a nu isca controverse.”Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. După cum ştiţi am fost în izolare în luna mai. Am fost în izolare pentru că iniţial fiica mea a fost infectată, ulterior m-am infectat şi eu. Deci am avut coronavirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat primarul general.În 19 aprilie, primarul general a anunţat că fetiţa sa, Aheea, a avut test pozitiv la COVID-19, iar la el testul a fost negativ, însă trebuie să stea în izolare timp de 14 zile, până pe 30 aprilie.