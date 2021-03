Alexandru Rafila, noi critici la adresa lui Vlad Voiculescu: "Este brambureala totala! Inclin sa-l cred pe Florin Citu"

Rafila a atras atentia, insa, ca "nu paturile trateaza pacientii, ci medicii"."Inclin sa cred mai degraba primul ministru decat ministrul Sanatatii in momentul de fata. La Ministerul Sanatatii e brambureala totala. Noi tot discutam de cateva luni ca s-ar putea sa creasca numarul de cazuri si ca trebuie sa vedem cu ce resurse abordam aceasta situatie si nu se intampla nimic", a declarat profesorul Rafila.Acesta apreciaza ca "am ramas cantonati in aceeasi paradigma cu spitalele COVID si non-COVID", in loc sa recurgem la varianta pe care "au imbratisat-o toti"."In toate spitalele publice se organizeaza zone pentru tratarea pacientilor COVID si zone separate pentru tratarea pacientilor non-COVID. Si nici nu mai exista o presiune pe personalul medical pentru ca s-au vaccinat (...) Nu paturile trateaza pacientii, ci medicii", a mai afirmat Alexandru Rafila. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a afirmat, marti, ca sunt 1.400 de locuri de ATI pentru pacientii cu coronavirus si vor fi operationalizate n scurt timp alte 190. Voiculescu precizeaza, insa, ca nu paturile in sine sunt problema, ci resursa umana, care este limitata.Intrebat despre reducerea numarului de paturi ATI la care facea referire premierul, Voiculescu a precizat: "Paturile nu au disparut. (...) Nici macar un singur pat de terapie intensiva nu a disparut prin magie in ultimele luni".Premierul Florin Citu a precizat, marti, ca este necesar sa creasca urgent numarul de paturi la sectiile de terapie intensiva la 1.600 si a adaugat ca exista resursele necesare la Ministerul Sanatatii pentru ca acest lucru sa se intample."Numarul de paturi in ATI scazuse de la inceputul anului pana acum, desi am spus clar ca nu vreau sa vad acest lucru. Dar unii manageri de spitale au decis sa reduca numarul de paturi in ATI. Am cerut foarte clar si urgent sa creasca numarul de paturi la 1.600. Este noua tinta pentru medicii din CNCCI.Stiu ca Ministerul Sanatatii a avut doua intalniri pe aceasta tema. Avem nevoie sa crestem urgent numarul de paturi la ATI la 1.600 cel putin in perioada urmatoare ca sa ne asiguram ca nu vom avea probleme. Nu lipsesc resursele. Toate ministerele si Ministerul Sanatatii are resursele necesare pentru a creste numarul de paturi", a afirmat Florin Citu.