PSD il propune pe Alexandru Rafila pentru functia de premier

Membrii PSD s-au intrunit intr-o sedinta inainte de a merge luni, 14 decembrie, la Cotroceni, la consultari cu presedintele Iohannis, anunta Digi 24.Candidatul PSD la Camera Deputatilor, Alexandru Rafila, a anuntat ca este in izolare, dupa ce sotia sa a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus.Anterior, Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD are mai multe variante de premier, insa o decizie privind persoana care va fi propusa va fi luata impreuna cu social-democratii. El a mai spus ca posibile propuneri de premier sunt Sorin Grindeanu , Vasile Dincu, Mihai Tudose si mai nou Alexandru Rafila, care a deschis lista candidatilor PSD la Camera Deputatilor in Bucuresti.Administratia Prezidentiala a anuntat ca luni, 14 decembrie, vor avea loc consultari cu partidele si formatiunile politice parlamentare pentru desemnarea unui premier care sa formeze Guvernul Romaniei.